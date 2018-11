Transporte Paraná - Santa Fe: la "odisea" del viaje

Subsidio al transporte

Y además de pagarDesde hace casi tres añoss en todos los niveles gubernamentales existentes.Sin embargo, a pesar de que el problema es evidente,. Estas firmas están obligadas a cumplir el contrato que firmaron, mientras que el Estado por su parte debe ser garante ante todos los usuarios de que el servicio se preste en los términos que corresponden.Carpetazos, manifestaciones y reuniones permanentes fueron algunos de los canales elegidos por las organizaciones estudiantiles y Defensoría del Pueblo para darle aún más visibilidad a esta realidad que los afecta directamente y complica sus vidas.¿Por qué habiendo dos gobiernos provinciales e incluso el nacional, implicados en el tema, no funciona la vía administrativa para resolver estos asuntos?De esa manera, se le pondrá fin a una mecánica de asistencia económica que venía afrontando desde hace décadas la Nación con fondos públicos, destinados a subvencionar el combustible y una porción del boleto de cada pasajero usuario de colectivos.Esta caja, que manejará discrecionalmente el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, subsidiará en menor medida el servicio, aunque solo para las capitales de provincia.Cabe agregar que tal como sucede con los interurbanos, el impacto de la quita de subsidios también va a repercutir en los costos de los pasajes de media y larga distancia. Aunque, según se especula, la variación en los precios en estos servicios será menor., abrió el programa poniendo relevancia en que "mucha gente viaja a diario a Santa Fe, a estudiar y a trabajar. Para muchos no es el mismo servicio que hace unos años atrás; incluso hay cambios con el año pasado. ¿Cuáles son las diferencias y qué es lo que está sucediendo con las frecuencias y con el servicio a la ciudad de Santa Fe?, puso relevancia en que al servicio lo conoce desde hace "muchísimos años". Y al respecto afirmó:En Buenos Aires, las líneas 129, 203, 195, hacen exactamente el mismo servicio con rutas que son mucho más peligrosas que esta, y sí hay pasajeros parados. Aparte, este servicio cuando se contrató, se lo hizo por una determinada cantidad de kilómetros. Cuando yo escucho que no hay un cumplimiento de lo contractual, en particular la empresa Fluviales que es la concesionaria está cumpliendo en demasía y eso se puede verificar en la documentación que existe en la CNRT: se trabaja con SUBE, el pasajero está identificado, sabemos la cantidad de pasajeros que hay, lo que cada uno recauda, y en que horarios sale y a qué hora toma el colectivo".En este sentido, explicó que. Acotó que, a su juicio "debe haber una limitación, que no sea como se hace en algunas líneas de Buenos Aires, por ejemplo, donde viajan parados, incluso contra el vidrio, muchas personas, pero sí hay que decir que eso desregula el sistema".", aseguró.Al mismo tiempo Albisu explicó que"."Técnicamente hay una medición de la cantidad de pasajeros que quieren transportar. Llevando todas las personas sentadas, tenemos 45 asientos en cada colectivo, si multiplicáramos la cantidad de vueltas que damos, y restamos la cantidad de asientos que quedan vacíos en el día,", aseveró.Destacó que a él le han dicho "`ayer dejaron a mi hija a las 22 horas, en la universidad de El Pozo, con la peligrosidad que hay, porque no se puede llevar gente parada`. Creo que hay circunstancias y horarios en que debemos adoptar y tener sentido común.".n. Incluso, todo este resurgimiento de modificaciones de recorridos expresos que van directamente la universidad de El Pozo, que van a la Facultad de Derecho, a la Terminal, fue a consecuencia de los trabajos planificados que se hicieron previamente con la universidad", apuntó."Es necesario planificar, porque Paraná traslada entre 2500 y 3000 personas que van a la universidad", consideró.Asimismo, apuntó que "un sistema de transporte que tiene un equilibrio económico, y también tiene una situación que no puede tener un material rodante para dos horas de trabajo y después tenerlo indisponible. Eso implica personal, parque móvil. El horario de entre las 10 y las 12, normalmente no viajan más de 35 o 40 personas por colectivo (promedio medio). Hay horarios que son importantes y otros que no"., que tenga que ver con la demanda y con la necesidad que la sociedad tenga", aseveró Albisu.El fundamento oficial, dijo, "es que es una licitación donde se concursa, se pone en condiciones técnicas, económicas, y obviamente el estado tiene responsabilidades sobre el funcionamiento de la línea".Completó asegurando que "".Albisu reconoció que "en el horario de la mañana, la oferta que se hace no es para la demanda que tiene. Porque entre las dos empresas, ofrecemos hasta 14 colectivos para cierto horario, y eso significa hasta 700 personas, pero los días lunes hay hasta 1200".. Y en ese sentido, mencionó "estudiar la posibilidad de viajar parado porque no cambia la situación de la seguridad vial". "Son 10 pasajeros más en un coche de estas características que no genera absolutamente ningún problema", aseguró.En la oportunidad, se preguntó si "queremos la regulación o la desregulación", ya que según apuntó: "Si prefieren un sistema público desregulado, preguntémosle a chilenos y brasileros cuál fue el resultado final: se quedaron sin transporte"."El problema es que la inversión que hay que hacer porque, cuánto tendrán que cobrarle a la persona para satisfacer la inversión, más el precio de locación, porque a la vuelta, no tendrá un servicio normal", aseguró.Respecto de la quita de subsidios por parte del gobierno nacional, advirtió que"Habrá una participación provincial que tendrá que tomar cartas en el asunto", estimó., manifestó que "nosotros recurrimos directamente a la Secretaría de Transporte de la Nación. Es un tema que venimos trabajando desde hace varios años pero ha recrudecido desde el año pasado.".Contó que "soy usuario del servicio desde hace 29 años. Viajo con las dos empresas todas las semanas. Trabajo como docente en Santa Fe y hago uso del servicio. Noto diferencias."."Acompañamos el reclamo que hacen diversos usuarios. No sé si la decisión acertada es la de volver a tener pasajeros parados.", agregó."Represento la opinión de un conjunto de ciudadanos que llegan a la Defensoría con un problema concreto y que se puede avizorar.", dijo.Sobre una"."HabitualmenteCuando nos reunimos con las autoridades hace tres meses en el Ministerio de Transporte, fuimos casi todos los defensores del pueblo del país.", remarcó.En ese sentido, planteó que "lo ideal sería que empresas, Defensoría y usuarios podamos asistir a una reunión conjunta"., dijo que "los medios nos han acompañado muchísimo en este reclamo, para visibilizar esta situación que vivimos a diario."."Nosotros venimos con todos los reclamos desde principio de año, con los centros de estudiantes y desde las diversas agrupaciones. Incluso se han sumado estudiantes que no militan han tomado cartas en el asunto. Esto pasa independientemente del conflicto que hubo por la universidad pública", dijo.", remarcó., opinó que "es el quinto año que estudio en Santa Fe.".Consideró que "El año pasado teníamos dos colectivos en horario pico y actualmente tenemos uno. A veces ese colectivo no pasa, tenemos que tomar otro hasta la terminal y ahí otro hasta la facultad. Este año se logró también que Etacer se sume a brindar colectivos hasta la facultad. Creo que planificación y buena voluntad siempre hubo".Dijo que "son más los compañeros que han decidido dejar la facultad por el tema del transporte o si pueden eligen alquilar. Sabemos de la situación económica que vive el país, pero pedimos que la situación se solucione porque el pasaje es caro y el servicio es malo. Para viajar 30 minutos hacemos colas de dos horas", indicó., dijo que "leí que se recurrirá a la Justicia por el tema del transporte. Creo que no hay mucho diálogo entre las partes"., indicó que "evidentemente la falla es que se está regulando mal el servicio. Se podrían incorporar combis que den un servicio más rápido, que cobren un poco más pero que sea un buen servicio. Hay que romper los monopolios para que la competencia optimice el servicio"., señaló que "lo que se aprobó para el 2019 es una retracción de subsidios del 24%. Si estamos considerando la inflación que está hoy en 45%, el recorte de los subsidios sería del 41%"., dijo que "el servicio actual con una reducción a los subsidios al transporte en el Presupuesto 2019, hará que sea peor. Sería bueno hacer una encuesta entre los estudiantes para saber qué servicio quieren, qué opciones hay".opinó que "el contrato no sería útil porque hay una demanda mayor, en horarios en que no hay colectivos. El contrato, considero, debe ser otro".apuntó que "ese colectivo que sale de la Plaza Alberdi, está bueno decirlo, no viene con gente de la Terminal. Sale exclusivamente de ahí, y eso sería importante tal vez, difundirlo más".