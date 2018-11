El Ventilador: Algunas opiniones sobre el servicio de transporte Paraná-Santa Fe

El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Desde hace un tiempo, los pasajeros que necesitan cruzar el túnel subfluvial todos los días para trabajar o estudiar, deben hacer largas colas de más de dos horas en determinados horarios, para poder acceder a un colectivo.Y además de pagar un boleto que en lo que va del año aumentó más de un 80 por ciento, deben sufrir la falta de unidades y de frecuencias, a la vez que se ven obligados a hacerle frente a algunos recorridos "sorpresa", ya que no siempre se respetan los circuitos establecidos.Desde hace casi tres años los afectados vienen pidiendo soluciones urgentes en todos los niveles gubernamentales existentes.-"Es valorable que se haga presente la empresa en este diálogo, pero así como ha brindado solución a otros inconvenientes como apuntan es imprescindible que respondan urgente también a esta necesidad que genera caos. No se olviden que no nos hacen un favor: ¡existen y subsisten por los usuarios! Sean respetuosos, es una vergüenza lo que pasa y lo saben".-"Si se habilita una tercera línea se terminan los problemas".-"Quiero saber si el mantenimiento de los coches se hace, porque algunos son un desastre".-"Quiero preguntar el motivo por el que la tarjeta SUBE no me toma el pasaje a Santa Fe, tengo la tarjeta de jubilado".-"Señor gerente de Ersa, la gente paga transporte para tener un servicio de calidad. Deje de estafar a les estudiantes y cumpla. Soy estudiante y sé bien lo que es salir horas antes y lo que es tomarse colectivos para llegar a horario. Usted debe andar en auto para todos lados".-"Qué deje de mentir. Una hora hace que no sale desde Santa Fe. La estoy esperando a mi hija de la facultad y está en la fila desde las 21.30hs".-"¿Por qué no hablan que los choferes por dichos cambios de horario no se bajan de los colectivos y si tienen un momento de descanso no lo respetan? Aparte vemos que los chicos no saben leer los carteles ni tomar el colectivo. A veces los colectivos salen vacíos. Siempre son los estudiantes que se quejan y a los que van a trabajar no les piden opinión".-"No engañen a la gente. El interés es que ERSA no permite que otro oferente haga uso del recorrido".-"Les cuento mi experiencia: mi hija se fue a alquilar un departamento con una compañera en Santa Fe. O dejaba, o hacíamos ese sacrificio".-"Tal vez sería mejor dar concesión a otra empresa de transporte y así tendríamos mejor servicio".-"Esto no pasaría si el transporte de pasajeros no fuera monopolio".-"Como estudiantes siempre estuvimos dispuestos al diálogo. Las empresas no tuvieron la misma voluntad. En particular, Fluviales siempre trata de beneficiar a los estudiantes, pero ninguna de las empresas cumple la grilla horaria. Hay un Estado ausente, sin descuentos, con muchos estudiantes dejando los estudios. Los kilómetros que se superan es porque el contrato es de 2012. Todos queremos solucionar este conflicto. Si no hay voluntad desde el gobierno, nacional o provincial, y desde las empresas, esto se complica".-"Que alguien le diga a Albisu que tenga 15 colectivos, pero como corresponde, no esas carcachas. La otra vez tuve que esperar por tres que no pasaron en El Pozo (dos Fluviales y un Etacer)".-"De Paraná a Santa Fe con túnel incluido cuesta 25 pesos; de Paraná a Cerrito (10 kilómetros más) está 75 ¿de qué se quejan?".-"Soy estudiante, y le quiero recordar que el pasaje está 27 pesos, no 24 o 25. Y tomo el colectivo de la plaza Alberdi, y hay coles que no pasan".-"Ersa y UTA son lo mismo hace unos años ¿por qué tanta hermandad? Los choferes nuevos tienen contratos basura, cobran la mitad de lo que deberían cobrar y trabajan el doble, a veces sin descansar adecuadamente".-"Le pregunto al Sr. Albisu si utiliza el servicio de colectivos. Porque me paso de perder un final de una materia por estar dos horas y media haciendo fila para subirme al cole. Salen 4 colectivos servicio directo y uno solo recorrido. Todos se lavan las manos, desde el intendente hasta el gobernador. Ninguno quiere solucionar nada".-"En el debate falta el principal responsable: el Estado. El Estado, a través del organismo que corresponde, debe controlar y exigir a las empresas que cumplan. Si cumplen y es deficiente el servicio que se agreguen unidades".-"Con 15 unidades tendrían que sobrar los coches, tienen un problema de logística y obvio de maximizar los beneficios. Con 14 colectivos de Etacer y 15 de Ersa tienen que sobrar coches".-"El problema se podría solucionar si no salen tantos directos y más colectivos de recorrido (en 1 hora salen 3 directos y 1 recorrido) y que todos los directos paren en la facultad del pozo para que los rondines de la facultad de abogacía se completen mayoritariamente de estudiantes que vayan a esa zona, ya que casi siempre se llena de estudiantes que van al pozo porque los colectivos directos no paran allí. También que la empresa Etacer respete los horarios de los rondines y pare, porque no paran nunca o suben a 2 o 3 personas con suerte y se van".-"Hacemos filas de 1 hora o más para viajar a Santa Fe y de regreso. En el caso que no se permita sumar nuevas unidades una posibilidad que se nos ocurre sería agregar uno o dos choferes por horario. Que ese chofer espere en la terminal y cuando el colectivo llegue suba, cargue gente y salga de inmediato, para mejorar la frecuencia y a la vez permitir el muy merecido descanso del chofer que, a pesar de colas de 300, 400 personas, se toman igual ese tiempo. Soy estudiante de kinesiología en Santa Fe".-"Ya que hablamos de servicios de media distancia, les cuento lo que padecemos cada día los que viajamos desde Paraná a Diamante. La empresa CODTA nos traslada peor que animales. Los micros sucios, mal olientes, se rompen cada dos por tres. Pésimo servicio y el pasaje vale 70 pesos. Somos rehenes de esa empresa. Las otras dos son excelentes, pero CODTA es un desastre. Lamentablemente hay horarios en que no tengo otra opción que hacer uso del servicio".-"Si no hay subsidio o si tenemos que depender del humor de Dietrich... ¿Cuándo vamos a dejar de mandar el dinero de nuestros impuestos a Buenos Aires? Soberanía provincial es lo que falta. Sin soberanía, seguimos dependiendo de la Nación y terminan nuestros diputados votando el presupuesto de hambre de 2019".-"Si hay que pagar tarifa según el servicio, deberían pagarnos a los usuarios por viajar en colectivos mugrientos".-"Señor Albisu ¿qué pasa con el mantenimiento de los coches? Si usted quiere brindar un buen servicio a los usuarios como dijo al principio del programa ¿por qué los coches no están en condiciones? Están sucios, se quedan de camino. Creo que el mantenimiento de los coches también es importante para que cumplan el horario que figura en la plantilla, ya que si hay un cole que se rompe, hay un cole que no sale de alguna de las cabeceras o incluso del galpón y hay 45 personas que quedan abajo y un horario que no se cumple por falta de coche".-"¿Cuándo Ersa va a venir a poner sus coches a La Paz? Acá hay una sola empresa, el servicio es malísimo hacen lo que quieren".-"Que el señor gerente de Ersa explique también por qué la empresa cobraba subsidio por los colectivos que tenían y tienen parados donde era la Rural, en calle Caputto".-"Albisu compara un servicio público con una golosina, que no es un producto indispensable. Los empresarios piensan así y el municipio es socio de los empresarios".-"Abran el mercado a otras empresas. Libre competencia, no al monopolio".-"Siempre viaje bien en colectivos en Paraná. Este gobierno nacional horrendo tiene la culpa"."Pero q lindo dúo hay ahí: Albisu se llenó de plata con la única empresa que hay y Pablo jamás nos defendió, que no se olvide cuando dijo que él iba a hacer que se enfrenten pobres contra pobres. Viven sacando coches de las líneas porque no les dan los números".