Amor para toda la vida: Miguel y Virginia celebraron 60 años de casados

La clave del "Amor para toda la vida"

Miguel y Virginia celebran este jueves, sus Bodas de Diamante. El feliz matrimonio compartió la intimidad de sus festejos con, y en la oportunidad revelaron los secretos para mantenerse unidos después de seis décadas de matrimonio juntos.Desde Barrio Los Pipos, donde residen actualmente, contaron que se conocieron siendo muy jóvenes, cuando tenían 19 y 21 años, y se casaron después de dos años de novios. Tuvieron una hija y cinco nietos."Nos conocimos en un fábrica de embutidos, donde ahora está la estación de servicio que se ubica frente al ferrocarril", rememoró Miguel, al asegurar que los "unió el trabajo"."En ese tiempo hacían una especie de casting porque necesitaban dos personas: llamaron 15 mujeres y 10 varones para seleccionar, y quedamos nosotros. Vivíamos en el mismo barrio, pero sin conocernos", aseguró él.Luego, por el trabajo de Miguel, quien tuvo que viajar a Concepción del Uruguay, desde allá le repetía a su amada: "Yo me quiero casar". Pero según se confesó, la verdad era que, "si me quedaba mucho tiempo solo, me iban a casar allá"."Yo era muy picaflor y después se me secaron las flores", confesó ente risas.Ella por su parte, rememoró: "Miento si digo que en algún momento me peleó o me gritó. De novios, yo lo peleaba por pelearlo. Hasta que cuando nos casamos, dije `basta, no peleo más. Vamos a llevar la relación, tranquilos y con respeto´".Y así fue. De acuerdo a lo que aseguró Virginia a, "si hubo algo que no me gustó, en el momento de hablar, hablamos sin tranquilos y sin problemas".Cuando les preguntan cómo hicieron para perdurar tantos años juntos, él respondió que la clave está en decir: "Si querida"."A todo dice `si querida´", completó ella."Si cuando vamos de paseo o de visitas por ahí, me mando alguna cosa fuera de lugar, después me casa de la oreja en casa", advirtió Miguel.El matrimonio residió durante 30 años en Concepción del Uruguay, y según valoraron, regresaron a Paraná, de donde somos oriundos, "como los elefantes vuelven a su terruño"."Antes nos casábamos para toda la vida. Fueron años extraordinarios. Siempre felices", acordaron Miguel y Virginia.Finalmente, él contó que para celebrar las Bodas de Diamante, "pensábamos ir a Miami, pero por el tema del dólar, solo vamos a hacer un asadito".