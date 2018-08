Agrupaciones se manifestaron contra los abortos clandestinos

Sociedad Murió joven que estaba internada tras practicarse aborto clandestino

Aida Nuñez Rodas, una mujer de 24 años y madre de dos hijos, murió luego de haber ingresado el domingo a la noche de urgencia a un hospital de la localidad bonaerense de San Martín como consecuencia de un aborto clandestino.La mujer llegó al hospital con un cuadro de septicemia post aborto y en el hospital se le realizó una histerectomía de urgencia, es decir, la extracción del útero. Este martes falleció.Ludmila Fernández, explicó aque "venimos denunciando que cada muerte por aborto clandestino es responsabilidad del Estado, que el 8 de agosto decidió no hacer nada para modificar esa realidad. Cada muerte por abordo clandestino es evitable y fue una decisión política que tuvo el Congreso de la Nación y decidió no hacer nada".Bajo el lema "con furia y amor" rechazaron los abortos clandestinos. "Estamos enojadas cada vez que perdemos a una de nosotras, pero también sabemos luchar con amor. Venimos a despedir a Liz y a visibilizar esta problemática que no es una realidad inventada o que a nosotros se nos ocurre. El Estado está mirando para otro lado", agregó.Nadia Burgos, por su parte, dijo que "descubrimos que visibilizamos que el aborto legal va a ser ley en nuestro país gracias a la fuerza del movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Esa fuerza se expresa en la calle, por lo que vamos a seguir tomando los espacios públicos. Exigimos que se revierta esta situación, que el aborto sea ley porque es un problema de salud pública, de derechos humanos y justicia social. Entendemos que no tenemos que esperar ni un minuto más"."Creemos que es necesario sacar el velo de que la despenalización no cambia la realidad de las mujeres. En nuestro país está despenalizado por tres causales desde 1921 y el Senado eligió continuar en esa legalidad de hace un siglo. Esas causales están bajo un protocolo que determina el Ministerio de Salud determina y que la provincia adhiere, por lo que está garantizado el aborto en esos casos. Lo que no está garantizado es una atención integral a la salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres y sobre todo al derecho humano de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo", remarcó.Consideró que "cualquier modificación que se de en el Código Penal no cambiaría la realidad porque la despenalización no garantiza que llegue a todas las mujeres. La única garantía de que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos se pueda ejercer es que esté legalizado y que la salud pública pueda atender esta realidad".