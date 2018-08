Video: El orgullo de relevistas que portaron la antorcha olímpica en su paso por Paraná

Diferentes personalidades tuvieron el orgullo de portar y acompañar la Antorcha Olímpica en su recorrido por Alameda de la Federación, hasta llegar al escenario dispuesto frente al Monumento a Urquiza de la capital entrerriana.La Antorcha Olímpica inició su recorrido con la ex campeona Mundial de aguas abiertas e integrante del Comité Olímpico Argentino, Silvia Dalotto y finalizó en manos de Mariano Montero, el integrante de la selección Argentina de Softbol.dialogó con relevistas que(Automovilismo)., ex jugador de rugby y ex entrenador de Los Pumas, puso relevancia: "Es un orgullo muy grande porque uno se siente un atleta, un deportista, así que más allá de los años, es un honor muy grande".Por su parte,, campeón Mundial y Panamericano de BMX definió como "una alegría enorme" el portar la antorcha olímpica ya que "tanto esfuerzo y constancia le metemos para poder obtener algún logro. Sobre todo hay que destacar los valores, la parte humana de lo que nos deja el deporte"."La antorcha es algo que soñamos y gracias a Dios se nos dio", aseveró, de la selección Argentina de fútbol de baja talla., el integrante de la selección Argentina de Softbol, confió que esto "es muy lindo, emocionante, al poder ser parte y poder representar mi deporte, que es el softbol, y a todas las personas que aman al softbol como lo hago yo. Estoy muy contento".