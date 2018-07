Piden que haya policías en los colectivos que brindan el servicio nocturno

Policiales Apedrearon un colectivo urbano cuando finalizaba su recorrido en Bajada Grande

El secretario adjunto de UTA, José Rodríguez, manifestó su preocupación por los hechos de violencia suscitados en las últimas jornadas, cuando un chofer de la Línea 7 fue baleado y otro de la Línea 3 fue víctima de un asalto."Están sucediendo varias cosas. Hay barrios donde cruzan los coches y nos han apedreado. Estamos complicados", admitió.Acotó que "estamos en permanente contacto con los choferes. Los delegados nos comentan lo que pasa diariamente. Esperemos que estos episodios de inseguridad ya no ocurran".Admitió que como los conductores desde hace tiempo no manejan dinero, los malvivientes "van por nuestras pertenencias".Sobre los nuevos recorridos, indicó que "tratamos que se cumpla el horario real de recorrido como así también la pausa y descanso en las terminales"."Intentaremos que en los servicios nocturnos haya cobertura policial, ya que los hechos también ocurren en tránsito, es decir en cualquier parte de la ciudad. Tendremos una charla con los jefes de la Policía y la parte empresaria para ver la posibilidad de que los servicios nocturnos sean cubiertos también por la policía", adelantó Rodríguez.No obstante, admitió: "Tener un uniformado por coche durante todo el día es imposible, porque son más de 100 los que circulan por la ciudad".Finalmente, consideró que en no mucho tiempo "se incorporarán cámaras de seguridad en las unidades porque esto también viene de la mano del sistema SUBE".