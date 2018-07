Denunciaron que "hay medicamentos en el piso" en una repartición municipal

Trabajadores nucleados en ATE denunciaron queen la sede de la, ubicada sobre calle Moreno 164 en Paraná."Los trabajadores de Farmacia denuncian la falta de respuesta de parte del Ejecutivo municipal, porque, indicó a, el secretario general de ATE Municipal, Roberto Alarcón."La precariedad en la que están los insumos, no puede seguir", subrayó el sindicalista."Trabajamos de una forma muy precaria, y esto se solucionaría con muebles para los medicamentos no estén en el suelo y no se echen a perder", comentó Claudio Marechal, delegado de ATE en la repartición municipal.En la oportunidad, Alarcón reiteró el"Le pedimos a la responsable de Candela Carminio (Secretaría municipal de Desarrollo Social) que ponga en agenda todos estos problemas para terminar con la precariedad laboral porque hay cinco compañeros contratados con más de cinco años de antigüedad y todavía no se les da la dignidad de un contrato de servicio para que tenga una obra social y aportes jubilatorios", argumentó el secretario general de ATE Municipal."Hay compañeros con más de 35 años de servicio, ya se están por jubilar y lo van a hacer por la mínima porque no tienen el cargo", agregó.Los trabajadores se mantienen en estado de asambleas de dos horas por turno, y según indicaron, se garantiza la atención de las guardias mínimas.Las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta a la problemática de parte del Ejecutivo Municipal de Paraná.