Video: Así se levantaba la niebla tras la helada que cubrió la ciudad

Los bancos de niebla sorprendieron a conductores en el acceso a Paraná

La jornada de hoy presentó bancos de niebla en la ciudad de Paraná y prácticamente, por momentos, "no se veía nada". Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional, a las 9, el cielo en Paraná se encontraba algo nublado con neblina, y la visibilidad es de dos kilómetros. La única diferencia entre neblina y niebla es la intensidad de las partículas, que se expresa en términos de visibilidad: si el fenómeno da una visión de 1.000 metros o menos, como en el día de hoy, es considerado como niebla; y si permite ver a más de 1.000 metros, el fenómeno es considerado como neblina. Visto a la distancia, además, la niebla es más blanquecina. Los expertos agregaron que la neblina como la bruma hace visibles los rayos solares, por el contrario, la niebla debido a su alta densidad de partículas no. En conclusión, la neblina y la niebla son nubes a ras de piso con finísmas gotas de agua en suspensión y de acuerdo con la visibilidad que esta permita es la denominación que le cabe al fenómeno meteorológico.

Los bancos de niebla que se registraron en el acceso a Paraná sorprendieron a automovilistas y a motociclistas que transitaron por la zona durante la mañana de este viernes.