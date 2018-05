A la espera del show de Los Palmeras, cómo estará el tiempo este domingo

Sobre el operativo de seguridad y de tránsito

Paraná El detalle de cortes y desvíos de tránsito por la presentación de Los Palmeras

Este domingo, Paraná será sede del imponente espectáculo que dará el grupo de cumbia santafesino Los Palmeras, junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Fe, festejando sus 45 años de trayectoria musical.El espectáculo es organizado por el Gobierno de la Provincia, será en Plaza Mansilla (frente a Casa de Gobierno) con entrada libre y gratuita.transmitirá el evento en vivo.De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde noche de este domingo se espera cielo con nubosidad variable, vientos leves del sector sur cambiando al sector este ypara la jornada, solo se recomienda a quienes asistan a disfrutar del show,"La Plaza Mansilla tiene una capacidad importante y estimamos que vendrán, no solo de Paraná, sino también de los alrededores", habían adelantado organizadores aSin embargo,El show, que se realizará este domingo a partir de las 17.30 en la plaza Mansilla de Paraná con entrada libre y gratuita, consta de una selección de 20 temas de la carrera de la banda santafesina, con arreglos del maestro Rubén para ser interpretados por 40 músicos quienes sumados a 12 coreutas completan el acompañamiento del espectáculo., el cantante del líder del grupo de cumbia santafesino, Rubén "Cacho" Deicas.Durante todo el espectáculo habrá agentes sanitarios, ambulancias, bomberos, más de 100 efectivos policiales y sistema de video vigilancia para el cuidado de los espectadores.Los ingresos y egreso al centro cívico se realizarán por las calles Laprida, desde Buenos Aires; Santa Fe, desde Cervantes; Córdoba, desde Cervantes, y Laprida desde Tucumán, todas hacia Plaza Mansilla. No se permitirá el ingreso y/o transporte de bebidas alcohólicas ni botellas de vidrio. Tampoco la instalación de puestos de ventas fijos y ambulatorios dentro de la zona donde se llevará a cabo el recital.En cada uno de los ingresos se consignará personal policial para asesoramiento, control y seguridad del evento.Por otro lado, el domingo quedará restringida la circulación de vehículos por un radio de 200 metros, alrededor de plaza Mansilla, por seguridad del público asistente. Desde las 8 la restricción será parcial; y a partir de las 12 ya no se podrá circular con vehículos por las siguientes calles: México y Tucumán; México y Córdoba; México y Santa Fe; Alameda de la Federación y Córdoba; Alameda de la Federación y Santa Fe; Laprida y Buenos Aires; Cervantes y Santa Fe; Cervantes y Tucumán; Laprida y Tucumán; y Córdoba y Cervantes.Los colectivos que circulan por calle Laprida, doblarán por Buenos Aires, retoman por 25 de Junio hasta calle Tucumán y continúan con su recorrido habitual.Las líneas que habitualmente toman calle Córdoba, continúan hasta Buenos Aires y prosiguen con su recorrido habitual.En cuanto al transporte que ingresan al centro cívico por calle Santa Fe, se desviarán por 25 de Junio hasta Tucumán, retomando sus recorridos habituales.En cuanto a la parada de taxis que se encuentra ubicada en Plaza Masilla, se trasladará a Plaza Alvear.