El detalle de cortes y desvíos de tránsito por la presentación de Los Palmeras

Paraná Esperan unas 20 mil personas para el show de Los Palmeras junto a la Filarmónica

Este domingo en Plaza Mansilla (frente a Casa de Gobierno) se presentarán Los Palmeras acompañados de la Filarmónica de Santa Fe, festejando sus 45 años de trayectoria musical.De manera conjunta con la Policía de Entre Ríos, la Secretaría de Servicios Públicos de la Comuna dispuso un operativo especial de tránsito. En concordancia con la prohibición de circular por las inmediaciones y para mejor seguridad, por el área se desplegarán una treintena de inspectores junto con efectivos policiales.La restricción será parcial desde las 8 de la mañana del domingo. Mientras que el tránsito se cortará a partir de las 12 por las siguientes calles: México y Tucumán; México y Córdoba; México y Santa Fe; Alameda de la Federación y Córdoba; Alameda de la Federación y Santa Fe; Laprida y Buenos Aires; Cervantes y Santa Fe; Cervantes y Tucumán; Laprida y Tucumán; y Córdoba y Cervantes.Por tal motivo, la Dirección de Transporte Urbano de la Municipalidad, informó que durante esa jornada, desde las 8 y hasta las 22 horas aproximadamente, se modificarán los siguientes recorridos de las líneas del transporte urbano de pasajeros:Línea 1 IDA: Habitual, Italia, Gral. Urquiza, Corrientes, habitual.Línea 1 VUELTA: Habitual, Bvard. M. Moreno, Bs. As., habitual.Línea 3 (por el Pingo) IDA: Habitual, Tucumán, Alameda de la Federación, habitual.Línea 3 (por el Pingo) VUELTA: Habitual, Bs. As., 25 de Junio y habitual.Línea 4 IDA: Habitual, Santa Fé, 25 de Junio, Tucumán, habitual.Línea 5 IDA: Habitual, Santa Fé, 25 de Junio, Tucumán, Laprida, habitual.Línea 6 IDA: Habitual, La Paz, Corrientes, habitual.Línea 6 VUELTA: Habitual, Nogoyá, Bs. As., España, habitual.Línea 7 VUELTA: habitual, La Paz, Bs. As., 25 de Junio, Habitual.Línea 8 IDA y VUELTA: Habitual, La Paz, Bs. As., España y habitual.Línea 9 IDA: Habitual, Courreges, Tucumán, Alameda de la Federación y habitual.Línea 10 IDA: Habitual, Italia, Gral. Urquiza, Corrientes, Colón, habitual.Línea 10 VUELTA: Habitual, Nogoyá, Bs. As., Pellegrini, Paraguay, habitual.Línea 11/21 IDA: Habitual, Nogoyá, Bs. As., España, habitual.Línea 11/21 VUELTA: Habitual, Nogoyá, Bs. As., Pellegrini, Paraguay, Habitual.Línea 12 IDA y VUELTA: Habitual, Santa Fe, 25 de Junio, Córdoba, Habitual.Línea 14 IDA y VUELTA: Habitual, Santa Fe, 25 de Junio, Córdoba, Habitual.Línea 20 IDA: habitual, La Paz, Bs. As., 25 de Junio, Tucumán, Laprida, habitual.Línea 20 VUELTA: Habitual, Cervantes, Tucumán, Alameda de la Federación, Habitual.Línea 22 IDA y VUELTA: Habitual, Nogoyá, Bs. As., España y habitual.