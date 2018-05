Caso Ilarraz: Urrutia expresó su enojo porque no podrá hablar en los alegatos

Milton Urrutia, el abogado de uno de los denunciantes en la causa contra el cura Justo José Ilarraz por los abusos en el Seminario de Paraná, manifestó su enojo por la decisión del Tribunal de sólo permitir hablar en los alegatos a los doctores Halle y Rodríguez Allende. Además, remarcó la falsedad de un documento añadido al expediente en el que supuestamente la querella acepta unificarse."La Justicia tiene que implosionar, desde adentro, porque esto así no puede ni debe seguir. No se puede permitir más que haya una Justicia que amordace, que amortaje, que nos diga hoy que no vamos a poder hablar, alegar, y que solo lo van a hacer dos querellantes", dijo el letrado luego de conocerse la decisión del Tribunal que lleva adelante la causa Ilarraz, de no dejar a todos los querellantes hablar en la etapa de alegatos."Es una vergüenza. Estoy indignado, y no sé lo que buscan. Yo nunca firmé la unificación de la querella, pusieron mi nombre, el de la doctora Romero, Rodríguez Allende, pero yo nunca firmé ese escrito", afirmó Urrutia.En tal sentido, el abogado dijo que espera "que alguien haga algo por esta situación, que alguien se ponga las pilas. En pleno estado de democracia, no puede ser que solo le dejen a hablar una parte. Jamás nos consultaron. Hubiesen sacado todo a sorteo"."Me hubiesen avisado antes. Yo no laburo del Estado. Gracias a mis honorarios, que me gano, podría estar en Marbella, con amigos, y no pasando esta mala situación, anímica. Me siento usado, abusado... me pregunto qué hago yo acá... me usaron y me abusaron", agregó.Paso seguido, Urrutia afirmó: "Me revela la censura de algunos hombres de la Justicia, como la Presidenta del Tribunal, la doctora Carolina Castagno. Para mí, hay una mano atrás... o está el Espíritu Santo actuando. Ellos saben desde el día 1 que tenemos un montón de disidencias de cómo se viene trabajando desde la querella. Se dice que estoy trabajando en contra de los intereses de mi cliente, pero mi cliente no quiere la prisión preventiva de Ilarraz... supongamos que le dictan la prisión Preventiva, que la Corte Suprema decide la prescripción de la causa... esa detención sería ilegal"."Quieren la foto con Ilarraz esposado, saliendo de Tribunales. Que algunos hombres de la Justicia se presten a esto, es una vergüenza. Por eso digo que la Justicia tiene que implosionar, porque hoy van por Ilarraz, y mañana van por cualquiera de nosotros", sentenció.Por otra parte, el abogado señaló que no puede adherir "a algo de lo que no sé de lo que trata", y dejó en claro que "no pienso como Rodríguez Allende, o Santiago Halle. Es sentido común: todavía no se resolvió la prescripción. Y si lo meten preso, esto va a ser un papelón. Y no solo eso, sino también una ilegalidad. Hay abogados que nos capacitamos, mientras otros se la pasan en el CAE o chupando por ahí"."No solo en este caso: pero los abogados que ejercemos el derecho con responsabilidad, tenemos que salir a denunciar estas cosas. No sé si son ñoquis del Estado: pero pregunto si no hay incompatibilidad horaria del doctor Rodríguez Allende, Rolandeli, Amavet... porque acá son todos de buenas costumbres, y Urrutia el gay, la oveja negra. Pero Urrutia no labura en el Estado", puntualizó."Ya tengo 40 años, y me siento, y los veo a ellos pedir permiso al Tribunal para salir y atender sus otros trabajos. Es una vergüenza lo que han hecho durante todo el juicio. No pidieron licencia. Estaría bueno que las mostraran... y ya que estamos, el señor Gobernador que tome nota, si cobraron el mes de sueldo que cobraron, porque no lo tienen que hacer, porque estuvieron trabajando en la causa Ilarraz casi un mes... eso es inmoral, y eso es lo que me revela"."Yo me comí todo el juicio adentro. Dejé de asistir a audiencias, perdí plata. Pero ellos tienen todo... Y esto no es ser resentido. Si quería laburar en el Estado, lo hacía hace años. El tema es que ellos la quieren toda para ellos. Y encima, se arrogan el derecho de decirle gay a uno", dijo el abogado expresando su enojo.Finalmente Urrutia expresó: "Me acuerdo de algunos hombres que ya se probaban el traje, y se refregaban las manos, cuando pensaban que los iba a recibir Francisco. Atacan a la Iglesia, a los obispos, y quieren que los reciba el Papa". (Radio La Voz)