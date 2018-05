Policiales

Abusos en el Seminario

Lunes 7 de Mayo de 2018

Víctima se cruzó con Ilarraz: "Él era un papá para nosotros"

Antes de iniciar las audiencias de este lunes por la tarde, el ex seminarista Fabián Schunk se cruzó a Ilarraz en Tribunales. "Lo miré pero no me miró. Me da lástima porque para nosotros fue más que un cura", expresó a Elonce TV<