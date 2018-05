Inspección al Seminario: "Fue muy difícil volver a recordar todo"

El cura Quijano brindó testimonio este lunes en Tribunales

Recordemos que la zona de calles López Jordán y Don Bosco fue vallada y solo se permitió el ingreso de vecinos y de personal judicial autorizados, para que "pudieran trabajar tranquilos", indicó apersonal policial.En la oportunidad, uno de los abogados querellantes, Marcos Rodríguez Allende, aclaró ante Elonce TV que "la inspección no es una reconstrucción del hecho". En este caso, a través de la medida judicial, se observaron los lugares, para "determinar las dimensiones, a fines de establecer si eso coincide o no con lo declarado por las víctimas"., rememoró que los abusos ocurrieron "en la pieza de Ilarraz, en las duchas; y en la casa de las afueras de Paraná, que yo siempre mencioné en mi declaración".Hernán Quijano Guesalaga fue contemporáneo de Ilarraz y formó parte del equipo de superiores del Seminario.Quijano Guesalaga aprovechó la red social Facebook, en el comienzo de la causa, para hablar del caso Ilarraz. En su cuenta, el cura escribió: "Los medios locales no dicen toda la verdad y están llevan (do adelante) un juicio mediático. Confío en la Justicia, no en los medios".Este lunes se presentó en Tribunales, en el marco del juicio que se le sigue al cura Ilarraz.Al salir de la audiencia y al ser consultado insistentemente por los medios que intentaban conocer algún detalle de su declaración,