Con una exposición, homenajearon a escritores entrerrianos

En la Biblioteca de Entre Ríos se llevó a cabo un ciclo-homenaje a escritores e nuestra provincia.



En diálogo con Elonce TV, Luis Alberto Salvarezza, contó que "estoy muy emocionado de poder hacer este itinerario porque a los 60 años comenzamos a irnos un poco. Que el gobierno de Entre Ríos nos homenajee y de la posibilidad de mostrar nuestros trabajos es muy placentero. Desde los 18 años que me ocupo de esto, tanto en literatura como en la cerámica, la fotografía y la docencia".



Asimismo, dijo que "estuve más de 30 años trabajando en el nivel medio y universitario. También fui vice-rector del gran colegio del Uruguay. Los resultados y la vida me han acariciado, agradezco mucho eso".



La combinación de la literatura con las artes plásticas "se dio porque soy profesor de Letras pero me perfeccioné en Historia del Arte. Eso me dio la posibilidad de conjugar ambas cosas". Elonce.com