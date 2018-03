Convocan a marchar por Memoria, Verdad y Justicia: habrá acto y festival popular

Cronograma de actividades para el mes de marzo

La Multisectorial de Derechos Humanos convoca a marchar este sábado bajo la consigna: "El único lugar para un genocida es la cárcel común. Marchamos contra el ajuste y la represión". En Paraná, la movilización partirá a las 19 desde la Plaza Sáenz Peña y terminará en la Plaza Alvear, donde se realizará el acto central y posteriormente un acto festival artístico popular."Las diferentes actividades que hicimos durante la semana, tendrán como punto culmine, la marcha histórica que se realiza todos los años, los 24 de marzo, a las 19 desde Plaza Sáenz Peña donde está el monumento a las madres de Amanda Mayor, y el recorrido histórico hasta Plaza Alvear donde está la primera plaza a los desaparecidos entrerrianos realizada en los ´90", explicó a, Marcelo Boyckens, Director del Registro Único de la Verdad.La marcha concluirá con la lectura de un documento único y un festival de música y teatro."La característica de la marcha de este año es que será una única marcha, no habrá dos como aconteció durante los últimos años. Porque se pretende dar una mayor contundencia al hacer una marcha movilizada no solo para conmemorar los 42 años del golpe de Estado, sino también para plantear otras cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos en la actualidad en el marco de la serie de retrocesos que hemos visto a nivel nacional", explicó Boyckens al programa"Creemos que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia deben seguir siendo políticas de Estado, para que en Argentina nunca más haya esos hechos que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos, y para que podamos reconciliarnos como sociedad, y que no haya más discusiones en torno a qué pasó en los ´70", argumentó.El referente de Derechos Humanos instó a "reflexionar contra las estigmatizaciones que se hacen hacia ciertos sectores de la sociedad a los cuales se les pretende vulnerar sus derechos" y a "respetarnos en la diversidad para ser una sociedad más justa".Material histórico sobre la última dictadura cívico-militar disponible para consultaEl organismo provincial cuenta con un archivo histórico que reúne documentos, en distintos formatos, que dan cuenta de los momentos que vivió nuestra provincia en el período de la última dictadura.La muestra reúne casos de identidad de nietas y nietos restituidos y los que aún seguimos buscando. Las historias que contiene la muestra tienen vinculación con nuestra provincia.Organizan el Registro Único de la Verdad y la Subsecretaría de Derechos Humanos.Charla-debate con la presencia de Iván Cotica, bibliotecario encargado de la Biblioteca Constancio Vigil de Rosario.Además se realizará una muestra de libros prohibidos y autores y escritores perseguidos, exiliados y asesinados.Organizan la Biblioteca Popular del Paraná y el Registro Único de la Verdad.Victorio Paulón es secretario de Derechos Humanos de la CTA de los trabajadores, e histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución.En la vigilia que se realizará en el Museo Provincial de Bellas Artes el Registro Único de la Verdad presentará una muestra de diarios de la última dictadura y el Diario del Juicio que salió durante el juicio a las juntas militares realizado en 1985.Organizan el Museo de Bellas Artes y el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos."Prontuario..." es una recopilación urgente de data dura, ante la necesidad de frenar el avance de cifras falsas, la manipulación cotidiana de estadísticas sensibles y homenajes mediáticos a héroes de barro. La articulación de porcentajes y personajes, es indispensable para poner de pie a la verdad y desnudar a la mentira.Organiza La SolapaEspectáculo en el marco del ciclo itinerante de Teatro y Derechos Humanos del Área de Promoción de DDHH de UADER vinculado al derecho a la identidad en el contexto del terrorismo de Estado. Con entrada libre y gratuita.Organiza: Equipo de Educación por el Arte de Teatro del Bardo, Área de Promoción de Derechos Humanos de UADER, Subsecretaría de Derechos HumanosApoyan: Instituto Nacional de Teatro, y Ministerio de Desarrollo Social e H.I.J.O.S. (Regional Paraná)