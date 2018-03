Bértoli a hinchas de Patronato en la previa contra River: "El fútbol es familia"

Policiales Determinarán si hay relación entre el crimen y el ataque a casa de dirigente

En medio de los hechos de violencia que rodearon a Club Atlético Paraná por el atentado que sufrió uno de sus dirigentes, el arquero de "El Santo", envió un mensaje a los hinchas: "Somos un club de familia, de barrio, y tenemos que seguir sosteniendo eso, porque el fútbol es familia", sentenció, al tiempo que bregó para que este tipo de situaciones no se repitan."Son situaciones que escapan a nosotros y a los dirigentes, en un partido tan lindo en que se tendrían que vivir otras sensaciones, y estar hablando de esto es un poco triste, pero es lo que sucedió", lamentó el arquero de Patronato, Sebastián Bértoli, en la previa del encuentro contra River.Bértoli bregó por encontrar una solución al conflicto que involucras a los barrabravas. "Somos un club de familia, de barrio, y tenemos que seguir sosteniendo eso, porque el fútbol es familia", remarcó."En otras ciudades, estas situaciones de violencia son habituales, y acá no. Queremos que la gente pueda seguir yendo a la cancha a disfrutar en familia, y Dios quiera que no vuelva a suceder", insistió.Patronato enfrentará esta noche a River Plate, en un partido válido por la 19na. fecha de la Superliga que comenzará a las 21.30 en el estadio Grella y que será controlado por Andrés Merlos.