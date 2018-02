Allanamientos de AFIP y Gendarmería en causa por supuestos delitos tributarios

Personal de Gendarmería Nacional realizó esta mañana, dos allanamientos en la ciudad de Paraná. Los procedimientos se llevaron a cabo en un depósito y en un domicilio, ambas dependencias, estarían relacionadas a familiares de la ex concejal de Paraná, Adriana Torner.Trascendió que los operativos habrían sido ordenados por el juez federal de primera instancia de la capital entrerriana, Leandro Ríos.Según se pudo saber, se investiga en principio, la supuesta evasión impositiva a la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La ex edil Adriana Torner, que llegó a su banca por la Unión Cívica Radical (UCR) y durante la gestión de la intendenta Blanca Osuna, hizo un viraje al Frente para la Victoria, no quiso hablar con la prensa.La casa requisada sería propiedad de los padres de la ex edil y está ubicado, en calle Feliciano y Monte Caseros. Además, también investigan otra propiedad ubicada en la esquina de calles 9 de Julio y Feliciano de la capital entrerriana. La mencionada dependencia, sería un depósito donde funcionaría una distribuidora."Ellos trasladaban cajas cerradas. Las sacaban de la casa donde vive con los padres y las trasladaban a la esquina de Feliciano y 9 de Julio", contó un vecino. En principio, en la investigación judicial estaría vinculada la ex edil y su hermano, aunque no trascendieron mayores detalles del caso.