Accidentes fatales: Advierten que cada vez menos motociclistas usan casco

Los siniestros viales en los que hay motociclistas involucrados no cesan: en la madrugada de ayer una persona murió al colisionar a bordo de su moto con un automóvil y por la tarde falleció un motociclista en el Acceso Norte. Ambos casos se suman al del inspector de Tránsito Joel Portillo, que falleció el 1 de eneroEl doctor Guillermo Grieve, a cargo de la Terapia Intensiva del hospital San Martín, señaló que hasta el 23 de diciembre del año pasado se habían registrado prácticamente la misma cantidad de accidentes que en 2016. "El promedio que hubo hasta esa fecha fue igual que el año anterior: en 2016 habíamos tenido 61 accidentes graves en Terapia Intensiva y en 2017 fueron 60".Además: hasta el 23 de diciembre, fecha en que Grieve y su equipo elaboraron las estadísticas, eran 13 las personas que perdieron la vida por un accidente en moto, pero hubo uno más después: finalmente fueron 14 muertes de motociclistas en 2017, cuando en 2016 había sido 15.Al respecto el médico, que lleva una minuciosa estadística sobre el tema desde hace 10 años, analizó: ". Lógicamente la población de Paraná es mayor, la cantidad de motos se incrementó, los riesgos son mayores, pero lo que exigen estos riesgos son más controles".El profesional comentó que esta información fue compartida con autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad de Paraná. "Con todos ellos tuvimos reuniones y resaltamos que hay que intensificar los controles, porque tenemos que bajar más la cantidad de accidentes", sostuvo, a la vez que reveló que cruzar los semáforos en rojo influye en una tercera parte de los accidentes, e hizo un llamado de atención sobre este punto para que se respete este dispositivo.Como corolario, expresó: "Hay que desterrar la muerte y bajar la cifra a uno o dos accidentes, producto en ese momento de la fatalidad pero no de la imprudencia, que son dos cosas diferentes: imprudencia significa que no se siguieron ni el accionar ni los controles que correspondían".Otro dato que aportó y sobre el cual alertó fue que en el primer semestre de 2017, es decirAl respecto, reflexionó: ", considerando que aproximadamente el 95% de los decesos por accidentes de moto son dados por el trauma cerebral, y dado que el 90% de las veces el uso del casco en forma adecuada evita el accidente grave".El especialista advirtió, en declaraciones a diarioque el casco debe estar colocado de manera correcta: "Que la persona tenga el casco puesto en la cabeza pero sin el cerramiento como corresponde, con el cabestrillo puesto, es como no tenerlo. Cuando en un accidente al casco se lo encuentra al lado de la moto, seguro que no estaba bien puesto, y frente al impacto se desprende".En este contexto, aseguró que de: "Si el impacto es a nivel craneoencefálico es que no lo tenía"."Debemos incentivar el control", insistió, y comentó: "Hice un screening en Año Nuevo y no hubo un control exhaustivo, que es el que nosotros queremos, verificando el uso del casco, el control de la velocidad, que los chicos no tomen alcohol, que vayan solamente dos personas en una moto y que no lleven niños. De 10 cascos que se llevan puestos, relevamos que tres no llevan cabestrillo y es como si no lo tuvieran, porque no están protegidos de ese modo".Grieve observó que: "O sea que baja a la mitad respecto de la ciudad de Paraná. Los municipios situados alrededor de la capital entrerriana se tienen que ocupar también de este tema", advirtió.Por último, analizó: "Si hacemos un balance, hace ocho años teníamos un 10% de uso de casco y en este sentido Paraná ha mejorado. Pasamos de ser una provincia con menor uso de casco a una con mayor uso cuando llegamos al 85%. Después bajamos al 75% y ahora al 65%. Debemos seguir incentivando su uso".