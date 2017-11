Finalizó la primera edición de la Jr. NBA en Paraná

El secretario de Deportes, José Gómez, se mostró muy entusiasmado por la calidad y la organización de la competencia y expresó: "Agradecemos mucho al Consejo General de Educación, a la Confederación Argentina de Básquet (CABB) y a la dirigencia del básquet, tanto de la Federación (FBER) como de las asociaciones masculina (APB) y femenina (APBF) de Paraná que tuvieron gran compromiso y nos ayudaron a desarrollar por primera vez en la historia este evento que es de características internacionales".



Por otra parte, el titular de la cartera de Deportes llevó a los presentes el saludo del gobernador Gustavo Bordet y expresó que "colegios de los barrios, colegios públicos y colegios de gestión privada han tenido la posibilidad de estar incluidos en esta competencia. Fue un desafío que ha sido muy importante para nosotros y que tiene que marcar un antes y un después en la formación de nuestros chicos en el básquet. Estamos muy contentos porque vemos que los chicos lo han podido disfrutar".



"Queremos en los próximos años poder seguir desarrollando la Jr. NBA, no solo en Paraná sino en otros lugares de la provincia. Esta experiencia ha sido muy buena y muchos de estos chicos podrán continuar con el progreso en el básquet, nutrir a nuestros clubes de la ciudad con jugadores talentosos y otros habrán tenido una gran vivencia de fraternidad y deporte que será inolvidable", cerró Gómez.



Paraná fue uno de los escenarios de esta liga 5x5 que reunió más de 5.000 niños y niñas de entre 11 y 12 años de edad en ocho ciudades de Argentina, entre las que se incluyen también Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Río Gallegos, Rosario y Tucumán. La Secretaría de Deportes, de manera articulada con el Consejo General de Educación (CGE), desarrolló la logística y la competencia que tuvo la participación de 400 niños y niñas de 30 escuelas estatales y privadas.



También estuvieron en la jornada el director de Deportes, Planificación, Desarrollo y Rendimiento Deportivo de la secretaría de Deportes, Ezequiel Lavayén; en representación de Marta Landó, presidenta del Consejo General de Educación, se hizo presente el vocal Gastón Echepare; la supervisora de Educación física Nivel Secundaria, Silvina Scarciglia; el director Provincial de Educación Física de Entre Ríos, Roque Chaves; y el director Deportivo del Programa en Paraná y representante de CABB, Maximiliano Seigorman, además de autoridades de las asociaciones locales de básquet, dirigentes de los clubes y allegados a la disciplina.



Lavayén le agradeció al Consejo General de Educación "por permitirnos desde un primer momento la posibilidad de realizar esta Liga Intercolegial, a la APB, a la APBF, a la FBER, y por supuesto a José Gómez que desde el comienzo gestionó esta posibilidad para poder realizarlo en la ciudad de Paraná. Resaltar el gran trabajo de los 'profes' durante estos tres meses y expresar que realmente pudimos estar a la altura de la circunstancia con 150 partidos. A los chicos, felicitarlos; la cara de felicidad se notó cada vez que jugaban y ojalá que puedan incorporarse a ese deporte o a cualquier otra disciplina, pero que por sobre toda las cosas practiquen alguna actividad porque es muy lindo".



En tanto, Roque Chávez resaltó que "este es un trabajo articulado, trabajamos en conjunto todos los estamentos dado que si no sería es muy difícil que las cosas se lleven adelante. La Secretaría de Deportes, a través de José Gómez en su momento nos convocó para comentarnos de esta idea y nosotros dijimos que sí, que esto teníamos que llevarlo adelante para darles oportunidades a los chicos, a las escuelas y a las familias. Más allá del resultado final, sepan también que el CGE y en la figura de Gastón Echepare, que hoy nos representa como máxima autoridad, estaremos a disposición para que las escuelas puedan seguir participando de este tipo de eventos".



Desde primera hora de la mañana, los asistentes pudieron disfrutar de un ambiente cargado de básquetbol. Las finales estuvieron marcadas de emoción y fueron vividas como auténticas definiciones de Conferencia. Además los amantes del básquet se divirtieron con competencias de habilidades y juegos de promesas, completando un gran espectáculo.



La fiesta concluyó con la entrega de trofeos, con la que se puso el punto final a la temporada de básquet escolar en Paraná. Los pequeños NBA ya empiezan a prepararse para continuar creciendo en esta pasión que es el básquetbol. La jr NBA en Argentina En el programa Jr. NBA, es el programa global de ligas para la participación en el básquet destinado a niños y niñas, se enseñan los conocimientos básicos/habilidades básicas así también como los valores fundamentales del juego con el objetivo de ayudar a desarrollar y mejorar la experiencia del básquet juvenil en los jugadores, los entrenadores y los padres.

Durante la temporada 2016-2017, la NBA atrajo a más de 12 millones de jóvenes a través de sus esfuerzos para aumentar la participación en el básquet, con programas Jr. NBA en más de 50 países. Los campeones para la JR NBA Paraná Rama masculina



1. Escuela Club Estudiantes: Phoenix Suns.

2. Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Chicago Bulls.

3. Escuela N°188 "Bazán y Bustos": Toronto Raptors.

4. Escuela de Educación Técnica N° 4 de Formación: Miami Heat.



Rama femenina



1. Escuela Club Estudiantes: Denver Nuggets.

2. Escuela Normal José María Torres: Sacramento Kings.

3. Instituto de Enseñanzas Edu-Pro: Indiana Pacers.

4. Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Charlotte Hornets.



Equipos masculinos participantes



-Escuela Club Estudiantes: Phoenix Suns

-Escuela Nº 161 República de Entre Ríos: Minnesota Timberwolves

-Escuela Nº 206 Los Constituyentes: Atlanta Hawks

-Colegio Hermanas Mercedarias: New York Knicks

-Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Chicago Bulls

-Escuela Normal José María Torres: Los Ángeles Lakers

-Instituto Michelangelo: Golden State Warriors

-Escuela Nº 22 Jorge Newbery: Houston Rockets

-Escuela Nº 193 Pedro Giachino: Philadelphia 76ers

-Escuela Nº 197 Héroes de Malvinas: San Antonio Spurs

-Escuela Nº 1 Del Centenario: Dallas Mavericks

-Instituto Siglo XXI: Boston Celtics

-Escuela Nº 216 Jesús Maestro y Señor (Oro Verde): Memphis Grizzlies

-Escuela N° 124 "Ntra. Sra. De La Esperanza": Detroit Pistons

-Escuela Nº 193 Pedro Giachino T.T.: Portland Trail Blazers

-Escuela N°188 "Bazán y Bustos": Toronto Raptors

-Escuela Nº 1 Del Centenario (Equipo N°2): Oklahoma City Thunder

-Escuela de Educación Técnica N" 4 de Formación: Miami Heat



Equipos femeninos participantes



-Escuela Club Estudiantes: Denver Nuggets

-Escuela Nº 206 Los Constituyentes: Utah Jazz

-Escuela Nº 161 República de Entre Ríos: Los Angeles Clippers

-Escuela Normal José María Torres: Sacramento Kings

-Escuela Nº 193 Pedro Giachino: Milwaukee Bucks

-Escuela Nº 37 Manuel Belgrano: Charlotte Hornets

-Escuela Nº 197 Héroes de Malvinas: Washington Wizards

-Escuela Nº 216 Jesús Maestro y Señor (Oro Verde): Orlando Magic

-Escuela N° 124 "Ntra. Sra. De La Esperanza": Blooklyn Nets

-Instituto de Enseñanzas Edu-Pro: Indiana Pacers

-Escuela Nº 1 Del Centenario: Cleveland Cavaliers

-Escuela Club Estudiantes (2): New Orleans Pelicans.