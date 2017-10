Video: La emoción del veterano que regresó al lugar donde combatió en Malvinas

Jorge Benítez, paranaense veterano de la guerra de Malvinas cumplió su sueño de poder regresar al gélido territorio, que junto a sus pares defendieron con patriotismo en 1982.Con disconformidad, Benítez tuvo que sacar su pasaporte, como si fuese extranjero, para regresar a las Malvinas. El ex combatiente entrerriano, preside el Centro de Veteranos de Malvinas de la Municipalidad de Paraná y llevó unas placas recordatorias de parte del municipio, para honrar a los siete paranaenses caídos en combate.En su arribo al territorio de Malvinas,. Además envió fotos de las zonas que visitó hasta el momento.Benítez estará una semana para recorrer los lugares históricos, algunos que conoció hace más de tres décadas y que rescatan la memoria de la guerra. También van a encontrarse con otro veterano argentino que hace mucho pidió la baja, se fue a vivir a París, conoció a una geóloga francesa, se casó y se fue con ella a vivir a Puerto Argentino, donde nacieron sus dos hijas.Es la segunda vez que un veterano entrerriano puede arribar a las Islas, ya que en el 2015 también un excombatiente de San Salvador llegó en un viaje particular., donde estuvo más de 60 días. Ya el 1° de mayo de 1982 presenció el bombardeo de los ingleses. "Entremos pronto en acción. Luego estuve en la rendición. Volver a Malvinas me genera muchas sensaciones", expresó, previo a un viaje que soñó por años.