La Banda de Música la Policía presentó un CD que será entregado en las escuelas

En el salón del Consejo General de Educación se realizó la presentación de un disco compacto con interpretaciones de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos "General Francisco Ramírez", en el marco de su 197 aniversario. Los cd's, de los cuales se hicieron unas 3.000 copias serán distribuidas en todas las escuelas de la provincia, según lo adelantó a, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.Director de la Banda, Juan Arceguet, destacó que fue "una muy buena idea" de parte del Ministerio, ya que con este CD se logrará unificar todas las canciones en las escuelas, para que sean interpretadas de una misma manera. "En lo personal me daba cosa que el Himno Nacional se cantara de otra manera, y es un símbolo patrio que no tiene que ser cantado de otra forma; y esto es una forma de mantener la estructura del Himno como es y como ha sido siempre", señaló.Además del Himno Nacional Argentino, el CD tiene canciones como Aurora, la marcha de Entre Ríos, Saludo a la Bandera, la marcha de San Lorenzo y la marcha de Ituzaingó, entre otras, contó Arceguet ay dijo que espera escuchar en las escuelas "nuestra versión".Por su parte, el Ministro Urribarri contó que la iniciativa surgió para aprovechar el patrimonio cultural de nuestra Banda y que todas las escuelas tengan esta obra. "Salió muy bueno, y nos pone muy contentos", indicó.En tal sentido, adelantó que se está grabando otro CD con artistas entrerrianos que seguramente será presentado en enero en lo que es el Festival de Cosquín. Cuando asumimos la gestión, con Gustavo Maslein, nos propusimos por pedido del Gobernador, no solamente hacer el trabajo de todos los días como es velar por la seguridad de todos los entrerrianos, combatir el crimen organizado, pelear y luchar contra el narcotráfico, sino también acercar este tipo de acciones, sabiendo que es la Banda más prestigiosa del país y que le sirva a todos los colegios y por ende a todos los gurises entrerrianos".