Tristeza por la muerte de payamédico: "Siempre irradiaba luz"

Paraná Falleció el payamédico de Paraná que esperaba un trasplante cardiopulmonar

Paraná Muestras de dolor y emotiva despedida al payamédico paranaense

Puso de relieve que seguirán "con lo que él quería, que es que concienticemos para que la gente done sus órganos y que todos reciban ese soplo de vida que necesitan, esa segunda oportunidad".Acotó que "estábamos todos con la esperanza de que vuelva a casa con una vida totalmente nueva y llena de sueños, con proyectos para cumplir".Además, contó que "él estaba muy contenido. Sus hermanos y su familia le mostraban los mensajes y fotos" de apoyo.Heinze relató que el jueves estuvo con él en Buenos Aires "junto a nuestro grupito de amigos. Estaba muy contento de vernos, incluso pidió que nos dejaran entrar a todos a estar en la habitación. Charlamos, nos reímos y pasamos un lindo momento. Él estaba muy contento. Le llevamos muchos mensajes de amor y de fuerza de conocidos y no conocidos. Recuerdo que lo dejamos sentado cenando"."Toda la sociedad hoy es Matías. No queremos más Matías. Para que esto suceda, tenemos que dar el paso de registrar nuestra voluntad como donantes, porque los órganos no van a cielo, se quedan en la tierra y salvan vidas. Podrían haber salvado la vida de Matías", concluyó Heinze.