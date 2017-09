Por primera vez, AFA realizó prueba de fútbol femenino en la ciudad

En Club Don Bosco, AFA realizó una prueba de fútbol femenino para ser parte de la Selección Argentina. Es la primera vez que se desarrolla una actividad de estas características en la ciudad.En diálogo con el programa Buenas Noches, de, Gisele Matorras, vicepresidenta del Departamento de Fútbol Femenino del Consejo Federal, contó que "es el primer año que se le da tanta importancia la fútbol femenino en AFA. Creamos esta área que busca regular este deporte en el interior del país. Queríamos integrar, que la Selección Argentina llegue a todas las jugadoras porque no muchas chicas tienen la posibilidad de viajar a Buenos Aires o de quedar en alguno de los clubes grandes".Explicó que la prueba es solo para jugadoras federadas. Anteriormente se hizo un filtro entre gran cantidad de equipos y durante este miércoles se concretó una pre-selección.En ese sentido, destacó que disminuyó el prejuicio que hay por el fútbol femenino. "Todo lo que estamos haciendo hoy es para las generaciones que vienen. Estamos creando una base para que todo lo que actualmente deseamos tener y no tenemos se concrete en el futuro", señaló.Consideró que incrementó la cantidad de chicas que juegan al fútbol porque desde hace algunos años AFA avaló un torneo con reglamento, seguro, respaldo y árbitros colegiados. "Todo se reglamentó, exige compromiso. También creo que en su momento muchas se sumaron a hacer futsal, por ejemplo, por moda. Tiene que ver también con la igualdad de oportunidades", agregó.Indicó también que toda mujer puede jugar al fútbol si está predispuesta a aprender y le gusta.Por su parte, Jésica Vallejos, arquera del Club Don Bosco, contó que fue pre-seleccionada y relató que "llegué a la institución hace tres años con una amiga, pero ya de chiquita me gustaba. En una práctica no teníamos arquera y el DT preguntó quién quería ocupar ese lugar. Como nadie quería me ofrecí, pero aprendo día a día. Esto del pre-seleccionado motiva mucho porque quiere decir que uno no está haciendo tan mal las cosas".