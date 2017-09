Por la tormenta, se soltó un pontón en Bajada Grande y provocó destrozos

La fuerte tormenta que se registró este domingo en la ciudad de Paraná, provocó inconvenientes en la zona de Bajada Grande. Un pescador contó aque un pontón que iba a utilizarse para la procesión náutica, se soltó y arrastró su embarcación provocándole importantes daños, al igual que roturas en un muelle."Me llamaron a casa para avisarme que el pontón estaba suelto y me había hecho pedazos mi embarcación. Me vine enseguida", relató Santiago Alberto Donáz, quien trató de atar el pontón varias veces con un cabo, "pero la cortó, incluso destrozó el muelle, le cortó las vigas".Tras ello, el pescador agregó que el pontón arrastró mi lancha que estaba a unos 15 metros, "la arrimó contra el muelle y la hizo pedazos".El pontón es una especie de plataforma flotante; en particular el que estaba en Bajada Grande, es de unos 20.000 kilos e iba ser utilizado para bajar la Virgen, en el marco de la procesión náutica, que fue suspendida por el mal tiempo. Donáz entendió que el pontón "estaba mal atado, con un cabito del grueso del dedo y no puede aguantar semejante tormenta algo de 20.000 kilos con un cabito tan fino".Por otra parte, señaló que Prefectura logró hallarlo, "pero cuando lo sacaron, porque estaba varado, se les cortó el cabo y lo dejaron anclado. Ahora vino un remolcador a buscarlo, pero volvió y no lo trajo, así que no se que pudo haber pasado"."El pontón estaba mal atado", insistió el pescador y dio cuenta que "hubiera podido pasar cualquier desgracia, incluso teniendo la virgen arriba"; y lamentó los daños sufridos en su canoa que "quedó totalmente dañada".