Argentinos Juniors, en Paraná: "Tenemos que estar a la altura", dijo Pisculichi

El plantel de Argentinos Juniors llegó a Paraná para hacer su tan ansiado debut frente a Patronato, en la vuelta a Primera División. Cabe recordar que el elenco de La Paternal viene de jugar en la B Nacional. El partido será este sábado desde las 18.05 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.



Al respecto, Leonardo Pisculichi, expresó a Elonce TV que "tengo las mejores expectativas, venimos con todas las ganas de jugar y es nuestro primer partido. Esperamos estar a la altura. Mis compañeros vienen de salir campeones en la B y ahora toca demostrar eso en Primera".



Sobre Patronato, aseguró que "sabemos que es un rival muy difícil en su cancha y está en nosotros estar a la altura y tratar de sacar el partido adelante. Es un rival muy importante, el principio de un camino que tenemos que afrontar".



En ese sentido, contó que el DT Alfredo Berti les pidió "presionar y mantener el buen juego". La vuelta de un ídolo En el último semestre, Pisculichi, de 33 años, estuvo en el Vitoria de Brasil y regresó a nuestro país para jugar la Superliga en Argentino Juniors, el club del cual surgió como futbolista y en el que tuvo dos ciclos. Estará en la institución por tres temporadas, aunque tiene una cláusula particular: podrá ser rescindido en cuanto decida retirarse de la actividad profesional.



"Estoy muy contento y feliz, es mi casa, me siento muy contento de estar con mis compañeros nuevamente. Estoy disfrutando el momento. Vengo a dar el máximo, me siento muy bien, trato de trabajar para estar a la altura de mis compañeros. Tiempo al tiempo, trato de ponerme de la mejor manera", expresó en diálogo con Elonce TV.



Asimismo, y consultado sobre por qué no lleva la camiseta 10, señaló: "soy de respetar a los jugadores que la tenían. Además me siento conforme con la 18 porque es un número al que le tengo aprecio, me ha ido bien con ese número". Elonce.com