Maduro a Milei: “No me aguantás un round, bicho cobarde, feo y estúpido”

Elecciones en Venezuela

Milei no reconoció el triunfo de Maduro

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



El presidente Javier Milei no reconoció ningún tipo de triunfo en las elecciones venezolanas del actual mandatario Nicolás Maduro, por lo que las relaciones institucionales entre ambos países van de mal en peor. De hecho, Maduro le dedicó en parte el triunfo en los comicios a Milei. “Debe estar reventándose con su cara de monstruo”, expresó.Maduro, en su discurso tras las elecciones, fue quien agitó el conflicto al escuchar entre la multitud la canción “Milei, basura, vos sos la dictadura”.“Ese canto viene de la profundidad argentina, y yo lo voy a repetir: Milei , basura, vos sos la dictadura, Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás un round”, dijo el venezolano.Y agregó sobre Milei: “Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido, se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Vieron cómo pone la cara así, ¿cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese?”, disparó Maduro contra el presidente argentino.Según el Consejo Nacional Electoral venezolano, Maduro ganó con el 51,2% de los votos frente a Edmundo González, aunque hubo acusaciones de fraude electoral y el mandatario dijo: “Venezuela puede decir hoy en esta madrugada que está de pie y lista para seguir caminando su destino glorioso en el siglo XXI”.“Este es un triunfo de la esperanza, de la verdad, del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez para construir una sociedad alternativa al capitalismo salvaje. Nuestro socialismo del siglo XXI, con la carga definitiva del independentismo bolivariano y la carga espiritual de nuestro señor Jesucristo. Somos el pueblo de Cristo”.Además, dijo: “No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. El fascismo en Venezuela, la tierra de Bolívar y Chávez, no pasará ni hoy ni nunca”.“No nacimos el día de los cobardes, de los tibios, de los timoratos. Nacimos el día en que la luz del Libertador parió esta patria”, agregó, agradeciendo a Dios por los resultados que marcan el triunfo de “la paz, la estabilidad”, agregó.En tanto, indicó: “Lo dije: Va a haber paz antes, y la hubo, durante, y la hay. Y va a haber paz, estabilidad y justicia después del 28 de julio a partir de hoy. Lo que pido como presidente es respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la vida soberana de Venezuela. Respeto a la voluntad popular”.Por otro lado, denunció que hubo un “ataque masivo al sistema de transmisión del CNE”, que querían “impedir que el pueblo tuviera sus resultados oficiales” y dijo: “El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria”, dijo.Milei aseguró esta noche que “los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro”.“Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, sostuvo en su cuenta de X.El presidente publicó sus mensajes pasada la medianoche y antes de que se conociera cualquier dato oficial sobre el resultado de los comicios en Venezuela.