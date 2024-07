Maduro fue reelecto en Venezuela: obtuvo el 51,20 por ciento de los votos

Los venezolanos concurrieron a las urnas y tras una larga jornada de tensión y espera por los resultados, las cifras oficiales dieron ganador al mandatario actual Nicolás Maduro, que superó por más de siete puntos al dirigente opositor Edmundo González Urrutia.Los comicios finalizaron a las 18 (19 hora argentina) y seis horas después se dieron a conocer los números oficiales de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció pasada la 1 que el presidente Maduro se quedaba con la victoria electoral por sobre González Urrutia.Escrutadas el 80 por ciento de los votos, el mandatario bolivariano obtuvo la reelección con el 51,20 por ciento, mientras que González Urrutia sacó el 44 por ciento.Amoroso afirmó que se atrasó la carga de cifras porque se produjo una "agresión en contra del sistema de datos".Detalló, además, que la tendencia era "contundente e irreversible" y aseguró que participó el 59 por ciento del padrón.La oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado denunció irregularidades en la carga de los datos y durante las seis horas posteriores a finalizados los comicios reclamó en varias oportunidades que la administración de Maduro diera a conocer los resultados oficiales."Los resultados son inocultables. El país eligió un cambio de paz", resaltó el postulante opositor en su cuenta de la red social X antes de la difusión de números.Después de conocidos los primeros resultados, el presidente venezolano salió a hablar en su búnker."No podrán con la dignidad del pueblo venezolano. El sistema electoral tiene un altísimo nivel de fidelidad", subrayó Maduro, y recordó que Venezuela nunca se metió en "asuntos de otros países"."Pido respeto a la Constitución, a los poderes públicos y la vida soberana de Venezuela, respeto a la voluntad popular", reclamó el dirigente chavista.Más temprano, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, había llamado a sus seguidores a salir a las calles y concurrir a los centros de votación, tras señalar que la oposición "no entiende razones"."¿Hermanos y hermanas, cómo están ustedes? Miren, ya de una vez, de una vez, no lo pensemos más, vamos pa´ la calle, la gente pa´ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular", resaltó Cabello.Tras la finalización de los comicios se dieron episodios de violencia en distintos puntos de Venezuela, con personas identificadas con el chavismo que salieron en moto a intimidar con armas en las inmediaciones de los centros de votación.En contraparte, la oposición pidió a sus fiscales que no se fueran de los lugares de sufragio hasta no tener el acta electoral en la mano.