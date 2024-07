Brasil suspendió exportaciones avícolas a 44 países por emergencia sanitaria

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil suspendió, preventivamente, las exportaciones de carnes de aves y productos avícolas a 44 países, tras confirmar un brote de la enfermedad de Newcastle en el sur del país.



La medida se tomó luego de que el Gobierno brasileño declarara el estado de emergencia zoosanitaria en Rio Grande do Sul, región fronteriza con Uruguay y Argentina, por un foco de la enfermedad en “aves de corral comerciales”, medida que estará vigente durante 90 días con el objetivo de erradicar el foco detectado en el municipio de Anta Gorda.



En un comunicado anterior, el ministerio señaló que “la población no debe preocuparse” por el surgimiento de este foco y “puede continuar consumiendo carne de pollo y huevos, incluso de la propia región afectada”.



El ministerio indicó que la suspensión de las exportaciones de carnes y productos avícolas busca garantizar “la transparencia del servicio oficial brasileño”, frente a los países importadores. Las suspensiones deben durar por lo menos 21 días y las restricciones varían en productos y áreas dependiendo del acuerdo comercial con cada uno de los países.



El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina señaló que, según la información que brindó el ministerio brasileño, se dispuso el cierre inmediato del establecimiento en el que se encontró la enfermedad, se incluyó la suspensión del movimiento de aves y la aplicación de procedimientos para la erradicación de brotes, establecidos en el Plan de Contingencia de la Enfermedad de Newcastle de Brasil.



Asimismo, la autoridad sanitaria indicó que se llevarán a cabo investigaciones adicionales dentro de un radio de 10 kilómetros alrededor del lugar donde ocurrió el brote y se tomarán otras medidas necesarias, según la evaluación epidemiológica.



Brasil, uno de los mayores exportadores de proteína animal del mundo, no registraba un foco de la enfermedad de Newcastle desde 2006, cuando se identificó en aves de subsistencia en los estados de Amazonas (norte), Mato Grosso (oeste) y Rio Grande do Sul (sur). Suspensión de exportaciones: diferentes medidas según el país receptor Hay diferentes posturas por parte de los países receptores de las exportaciones de carne de pollo y los productos avícolas producidos en Brasil. Algunos excluyen a los productos de todo el territorio nacional; otros, solamente a los que provienen de Rio Grande do Sul y un tercer grupo a aquellos que son producidos en radio de 50 kilómetros del foco identificado con la enfermedad.



En ese marco, el estado de Rio Grande do Sul, tercer exportador de carne de pollo del país, quedará impedido de enviar productos a 40 naciones incluidas las de la Unión Europea. Para países como China, Argentina, Perú y México la suspensión aplica para todo Brasil.



“Cabe señalar que los productos sometidos a tratamientos térmicos como productos termoprocesados, cocidos y procesados con destino a Argentina, Sudáfrica, Chile, la Unión Europea y Uruguay no tienen ninguna limitación y podrán ser exportados normalmente”, señalaron desde el ministerio brasileño. Enfermedad de Newcastle: cómo afecta a la industria avícola Es importante señalar que la Enfermedad de Newcastle es causada por un virus perteneciente al grupo de los paramixovirus aviares, altamente virulento, que afecta tanto a las aves silvestres, como a las domésticas y de producción comercial, según criterios establecidos por Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).



El contacto directo entre animales infectados y susceptibles, así como también la exposición a materia fecal y secreciones, son fuentes de contagio. Respecto a la velocidad de aparición de los signos clínicos, dependerá del tipo de cepa, el huésped, la edad y estatus inmunitario, la infección con otros organismos, condiciones ambientales, entre otras.



El agente patógeno de esta enfermedad puede causar diferentes signos clínicos respiratorios, nerviosos y/o digestivos, e incluso la muerte súbita de las aves.