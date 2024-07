Trump afirmó que Biden "no era apto para postularse" a la presidencia

Internacionales Joe Biden anunció que retira su candidatura a la reelección en Estados Unidos

Este domingo, tras el histórico anuncio de Joe Biden, Donald Trump dijo que el jefe de Estado “no era apto para postularse” y “ciertamente no es apto para servir” como mandatario., pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, publicó el candidato republicano en su red social Truth poco después del anuncio de Biden.El presidente demócrata decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección, por el interés de su partido y del país, según detalló a través de una carta.“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, apuntó el mandatario de 81 años.El presidente, que está aislado en su domicilio de Delaware recuperándose de la covid, explicó que en los próximos días se dirigirá a la nación para explicar su decisión.“Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí”, afirmó Biden.