Trump retomó la campaña electoral: “Recibí un balazo por la democracia”

Detalles de la herida de bala que sufrió Donald Trump

A una semana del intento de asesinato, Donald Trump retomó este sábado su campaña para las elecciones de noviembre en las que buscará volver a ser presidente de Estados Unidos, en un acto en el estado de Michigan.“No paran de decir que soy una amenaza para la democracia. ¿Qué demonios le he hecho yo a la democracia? La semana pasada recibí un balazo por la democracia”, dijo Trump, envalentonado porque el ataque lo impulsó en las encuestas mientras se sigue derrumbando su rival, el actual presidente Joe Biden, quien sigue acumulando episodios que hacen dudar de su salud física y mental. “Tenemos gente incompetente liderando nuestro país”, dijo Trump.El disparo que la semana pasada hirió en la oreja a Donald Trump en un acto de su campaña para volver a la presidencia de Estados Unidos, le causó una herida de dos centímetros que ya está cicatrizando, aseguró en una nota su antiguo médico en la Casa Blanca, Ronny Jackson.El reporte de Jackson, ahora legislador de derecha de Texas, es uno de los primeros relatos detallados de la herida que sufrió el ex presidente republicano (2017-2021) cuando un joven pistolero abrió fuego en un acto en Pensilvania hace una semana, matando a un transeúnte e hiriendo a otros dos."La bala pasó, llegando a menos de un cuarto de pulgada (0,6 centímetros) de entrar en su cabeza, e impactó en la parte superior de su oreja derecha", escribió Jackson, quien dijo que voló a ver a Trump a Nueva Jersey a última hora de la tarde tras el acto y que lo había estado tratando desde entonces."La trayectoria de la bala produjo una herida de dos centímetros de ancho que se extendió hasta la superficie cartilaginosa de la oreja. Al principio se produjo una hemorragia importante, seguida de una hinchazón pronunciada de toda la parte superior de la oreja", prosiguió.La inflamación ha disminuido desde entonces y la herida está empezando "a cicatrizar correctamente", escribió en la nota, publicada por Trump en su red Truth Social.Todavía existe un poco de sangrado que requiere un vendaje, pero "dada la naturaleza amplia y contundente de la herida en sí, no se requirieron suturas", escribió Jackson.Trump también se sometió a una tomografía computarizada de la cabeza mientras era tratado de la herida por los médicos en el hospital de Butler, Pensilvania, dijo."Se someterá a más evaluaciones, incluido un examen auditivo exhaustivo, según sea necesario", completó el médico.