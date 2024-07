NASA advirtió que un país sudamericano será inhabitable en 46 años: cuál es

El motivo por el que Brasil será inhabitable en 2070 según la NASA

Otros países que podrían volverse inhabitables según la NASA

Cambio climático: el peligro del estrés térmico

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) compartió un informe en el que advierte sobre las condiciones climáticas que existen en Brasil. Según el organismo, el país muestra señalas alarmantes debido al calor, el cual se haría cada vez más fuerte con el paso de los años.Por esa razón, los especialistas de la agencia espacial estadounidense explican que el cambio climático está provocando que la temperatura se incremente en la tierra, lo que provocará que Brasil se vuelva inhabitable 2070. Esto debido a que, en los últimos 40 años, los niveles de estrés término extremo han empeorado.Este fenómeno sucede cuando el cuerpo humano es incapaz de mantener una temperatura adecuada por las condiciones ambientales extremas. Esto puede ocurrir cuando la temperatura ambiente es muy alta, la humedad es elevada, o hay una combinación de ambas.El estudio que compartió la NASA sobre las condiciones climáticas que experimenta Brasil lleva el título 'Demasiado caliente para soportar: cómo el cambio climático podría hacer que algunos lugares sean demasiado calurosos para vivir'. El mismo, analiza sobre las señales alarmantes que existen en el país.Los satélites de la agencia espacial permiten monitorear los cambios climáticos. Esto fue fundamental para predecir fenómenos de calor extremo en el país.En la investigación, los científicos pudieron observar que en algunas regiones la temperatura ya se estaba acercando al límite de lo que puede soportar un humano. Esto, sumado a una infraestructura escaza y la falta de acceso al aire acondicionado, podría provocar una crisis en Brasil.La NASA informó que Brasil no es el único país que los humanos no podrán habitar en 2070. El sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo también son lugares que podrían ser inhabitables en 2050, mientras que el este de China viviría esa crisis en 2070.En Estados Unidos también podía ocurrir. Arkansas, Missouri y Iowa, son zonas que posiblemente alcancen una temperatura extrema y alcancen el estrés térmico.El estrés térmico puede provocar problemas como deshidratación, agotamiento y golpe de calor. Esto es muy peligroso en personas mayores, niños, aquellos que trabajan al aire libre y quienes no tienen acceso a refrescarse.El aumento de la temperatura estresa los órganos como el corazón y la sangre se precipita hacia la piel ya que intenta liberar el calor, lo cual priva de alimento a los órganos internos y puede provocar la muerte.Debido al aumento de muertes por este fenómeno, se comenzó a medir con la temperatura de bulbo húmedo. Por esa razón, la NASA descubrió que los humanos no pueden sobrevivir durante largos períodos de tiempo al enfrentarse a unos 34 o 36° Celcius.