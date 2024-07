Venecia ya recaudó 2 millones de euros con la entrada que cobra a visitantes

En los últimos tiempos Venecia pasó a ser noticia porque implementó el cobro de una entrada a la ciudad para los turistas que desea visitarla: la medida entró en rigor a fines de abril y luego de un período inicial de prueba las autoridades del ayuntamiento local están pensando en duplicar su costo.La llamada tasa turística de Venecia entro en rigor el 24 de abril de 2024 y cuesta cinco euros por persona: según datos oficiales difundidos, desde esa fecha y hasta el 14 de julio pasado las autoridades recaudaron 2,2 millones de euros por venta de tickets a 437.814 turistas.Estos buenos números provocaron que el ayuntamiento comience a evaluar la posibilidad de subir el costo de la entrada de 5 a 10 euros de cara al año 2025. “La tasa es una medida corregible y mejorable, pero no parece haber tenido especiales inconvenientes”, explicó el alcalde Luigi Brugnaro.Los turistas que se queden a pernoctar en Venecia no deberán pagar la tasa turística debido a que ya está incluida en la factura de alojamientos como hoteles, posadas o departamentos turísticos un impuesto por noche en la estadía, aunque deberán registrar su presencia para que se les aplique la excepción del contributo di accesso.En el caso de que los turistas hayan olvidado o decidido no reservar su turno para ingresar a Venecia se exponen a que alguno de los inspectores municipales pueda descubrirlos y solicitarles que abonen una tarifa completa de 10 euros. Además, en el caso de que este sistema se termine adoptando de manera definitiva se expondrán a multas de entre 50 y 300 euros.