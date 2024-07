Donald Trump luego del tiroteo: “Una bala me atravesó la oreja derecha”

Internacionales Le dispararon y lo hirieron a Trump mientras daba un discurso en Estados Unidos

Política El Gobierno repudió el intento de asesinato contra Donald Trump

Política El mensaje de Cristina Kirchner ante lo sucedido en el acto de Donald Trump

Biden: ''Espero poder hablar con él esta noche''

Las redes sociales fueron el lugar elegido por Donald Trump para expresarse sobre el atentado que sufrió contra su vida mientras encabezaba un acto en Pensilvania, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos."Quiero agradecer al servicio secreto de los Estados Unidos y a toda la aplicación de la ley por su rápida respuesta en el tiroteo que tuvo lugar en Butler, Pensilvania", señaló en el inicio del mensaje. Luego se expresó sobre las otras víctimas del ataque: "Más importante: quiero extender mis condolencias a la familia de la persona que fue asesinada durante el acto y también a la familia de la otra persona que fue gravemente herida".Posteriormente, consideró que "es realmente increíble que un acto así tenga lugar en nuestro país" y se refirió al asesinato del atacante: "Nada se sabe hasta este momento sobre el tirador, quien está muerto".Además, el expresidente dio detalles del ataque: "Fui disparado por una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Supe inmediatamente que algo estaba mal cuando oí un zumbido y disparos, e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucha sangre, entonces caí en la cuenta de lo que estaba pasando". Finalmente, cerró su mensaje escribiendo: "Dios bendiga Estados Unidos".Por la noche del sábado, el presidente de Estados Unidos aseguró que intentó hablar con Donald Trump -a quien llamó Donald-, así como también aseguró que el ''Servicio Secreto está intentando reunir más detalles sobre el incidente''. Además, condenó la ''violencia política'' en el país norteamericano y reafirmó que espera ''poder hablar con él esta noche''.Por último, no se apresuró a confirmar ni negar un intento de asesinato: ''Tengo una opinión, pero no tengo ningún hecho'', aclarando que se referirá a ese tema cuando tenga los hechos en cuestión.