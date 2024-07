Video: impresionante explosión al incendiarse camión que llevaba combustible

Video: Impactante explosión al incendiarse un camión en Brasil

Un camión que transportaba combustible en una ruta de Brasil se incendió y, segundos después, se produjo una impresionante explosión que, afortunadamente, no dejó víctimas fatales, pero sí heridos con quemaduras.



El hecho ocurrió en la ruta BR 010, conocida también como Rodovia Belém-Brasilia, entre los municipios de Paragominas y Ulianópolis, en el estado de Pará.



Medios locales informaron que la detonación dejó un saldo de al menos seis heridos, tres de ellos son miembros del equipo periodístico de SBT Paragominas: el presentador y reportero Alan Nelis, el camarógrafo Wellington Moura y el técnico Márcio Lopes, quienes sufrieron quemaduras de segundo grado.



Lo mismo sucedió con dos bomberos que trabajaron en la emergencia y una persona que captaba imágenes del incendio. Todas las personas involucradas, que fueron derivadas a una Unidad de Atención de Emergencias de la zona, se encuentran fuera de peligro.



El periodista Nelis, de 27 años, contó su experiencia luego del susto. "Fue todo muy rápido. La gente se refugió detrás de los autos. El camarógrafo y el técnico lograron correr hacia una zona de vegetación, pero yo no pude porque estoy operado del pie", relató al sitio UOL de Brasil.



Según él, que experimentó quemaduras en el cuello y el brazo, el equipo estaba a una distancia de al menos 200 metros del lugar en el momento de la explosión. "Era una distancia segura y ni siquiera imaginábamos que esto pudiera ocurrir. Las quemaduras no fueron por el fuego, sino por el vapor del gas que fue muy fuerte", completó.



Por causas que aún se desconocen y son motivo de investigación, el camión cisterna comenzó a prenderse fuego. Ante este panorama, el conductor dejó el vehículo detenido en la banquina mientras el fuego se descontrolaba cada vez más. El incidente generó un congestionamiento de más de 3 kilómetros.



En paralelo, varios testigos registraban la tremenda escena, hasta que se oyó una fuerte detonación que causó pánico entre los presentes, tal como puede verse y oírse en los videos.