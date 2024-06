Francia: comenzó la votación en ultramar para las lecciones legislativas

Comenzó la primera vuelta de las elecciones legislativas más analizadas de la historia reciente de Francia. El sábado 29 de junio, los votantes de los territorios de ultramar acudieron a las urnas. Las cifras de participación aumentaron significativamente en comparación con las anteriores elecciones legislativas de 2022.Casi tres semanas después de la disolución de la Asamblea Nacional en Francia, los votantes de ultramar y los franceses establecidos en América acudieron a las urnas el sábado para la primera vuelta de las elecciones legislativas más analizadas de la historia reciente, en la víspera de una votación en Francia continental que comenzará el domingo a las 8:00, hora local.Un interés que también atestigua la votación en línea, opción elegida por 410.000 franceses en el extranjero entre el martes y el jueves, frente a 250.000 hace dos años.Fueron los votantes de Saint-Pierre-et-Miquelon, una comunidad francesa en el Atlántico Norte, quienes inauguraron la votación. A las 17:00, hora local, la participación había alcanzado el 51,38% frente al 46,17% de 2022.Luego, los habitantes de Guyana, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadalupe, Martinica, Polinesia Francesa y los franceses establecidos en el continente americano fueron también llamados a las urnas este sábado.Las encuestadoras auguran un aumento muy acusado de la participación en comparación con las elecciones legislativas de 2022, a las que acudió el 47,51% de los votantes. Esta vez, la participación podría alcanzar o incluso superar los dos tercios de los aproximadamente 49 millones de ciudadanos llamados a las urnas.Un resurgimiento debido en parte a las consecuencias potencialmente históricas de estas elecciones legislativas, que por primera vez desde 1997, no están alineadas con las elecciones presidenciales.Se esperan signos de fuerte movilización el 30 de junio y el 7 de julio: el número de autorizaciones para votar en nombre de otra persona se disparó hasta superar los dos millones y la votación en línea, abierta hasta el jueves a los franceses residentes en el extranjero, alcanzó un récord (410.000 votos frente a 250.000 en 2022).En Guyana, por ejemplo, las elecciones europeas del 9 de junio fueron en gran medida ignoradas. Este sábado, por contra, hubo muchos más votantes.“Cumplo con mi deber de ciudadano. Son elecciones locales y necesitamos un diputado que defienda nuestros derechos, pero reconozco que la situación nacional me ha influido”, confiesa Rose Montoute, una votante de 44 años, en Cayena, Guayana Francesa.El mismo sentimiento de gravedad está presente en Guadalupe ante una “votación donde todo podría cambiar”. “La cuestión me parece fundamental”, explica a la agencia de noticias AFP Malika, de 21 años.“Las elecciones de un país también impactan a otros, más aún en esta elección de hoy. Creo que es muy importante dar tu voz y hacer un acto cívico”, dijo Antoine Rica, de 34 años, quien votó el sábado en Montreal, Canadá, en una de las oficinas consulares más grandes en el extranjero.El presidente de la República, Emmanuel Macron, reunirá al primer ministro, Gabriel Attal, y al resto de su gabinete en el Elíseo el lunes al mediodía, seis días antes de la segunda vuelta, según fuentes gubernamentales citadas por la AFP.Otra consecuencia probable de la participación es que se podría elegir un número importante de diputados en la primera vuelta -algunas encuestadoras apuntan a unos 80 o 90 casos-, siendo más fácilmente alcanzables las condiciones para la elección en la primera vuelta (que los candidatos obtengan el 50% más uno de los votos con al menos una cuarta parte del número de votantes registrados).Los primeros cargos electos están invitados a partir del lunes a orientarse en la Asamblea Nacional.Los primeros resultados de esta votación sin precedentes se esperan a partir de las 20:00, hora local, del domingo 30 de junio. (Noticias Argentinas)