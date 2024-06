Alertaron sobre la presencia de tiburones en las playas de Florida

Los recientes ataques de tiburones en las playas del Panhandle de Florida (Estados Unidos) han llevado a las autoridades a desplegar operativos de seguridad y alertas, tanto en tierra como en el mar. Según informes, tres personas resultaron heridas el viernes en dos incidentes separados, lo cual ha intensificado la vigilancia. Estos ataques llevaron a un cierre temporal de varias playas el viernes, aunque posteriormente fueron reabiertas el sábado con banderas que advierten del peligro, de acuerdo con Telemundo 51.Los hechos ocurrieron en el condado de Walton, ubicado en la costa del Golfo de Florida. El Departamento de Bomberos de South Walton, en conjunto con la policía local y la agencia estatal de vida silvestre, han estado desplegando patrullas en el agua con barcos y en la costa con vehículos. Esta información fue confirmada por AP News.El primer ataque se produjo el viernes por la tarde cerca de WaterSound Beach. Según Associated Press, una mujer sufrió heridas graves en el abdomen y el brazo, lo que resultó en la amputación parcial de este último. La víctima fue trasladada en helicóptero a un centro de traumatología.Menos de dos horas después del primer incidente, otro ataque se registró en una playa ubicada a unos 6,4 kilómetros al este del primer incidente, cerca de Seacrest Beach. En este evento, dos adolescentes fueron atacadas mientras estaban en el agua hasta la cintura con un grupo de amigos. De acuerdo con CNN y AP News, una de las adolescentes sufrió heridas significativas en la pierna y una mano, mientras que la otra tuvo lesiones leves en el pie. Ambas fueron llevadas a un centro de traumatología.Las adolescentes involucradas en el segundo ataque son de Mountain Brook, un suburbio de Birmingham, Alabama. Sam Gaston, administrador de la ciudad de Mountain Brook, confirmó la información al sitio de noticias Al.com, según Telemundo 51.El cierre temporal de las playas en el Panhandle de Florida duró solo un día, reabriéndose el sábado con la implementación de banderas rojas y moradas para advertir a los bañistas sobre los peligros en el agua. De acuerdo con AP, las banderas moradas indican la presencia de vida marina peligrosa, mientras que las banderas rojas indican condiciones de alto riesgo.Los expertos han señalado que los ataques de tiburones son infrecuentes. En 2023, se registraron 69 mordeduras no provocadas en todo el mundo, de las cuales 10 fueron mortales, según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida. Estas cifras superan el promedio reciente de seis muertes anuales, de acuerdo con Telemundo 51, AP News y CNN.Demian Chapman, director del Centro de Investigación de Tiburones en el Laboratorio y Acuario Marino Mote en Sarasota, Florida, explicó que dos eventos en un solo día que involucren a tres personas son extremadamente raros y sus probabilidades son astronómicamente bajas.El jefe de bomberos de South Walton, Ryan Crawford, señaló que la hora de los ataques, a media tarde, es inusual, ya que los tiburones generalmente se alimentan temprano en la mañana y al anochecer. Esta observación contrasta con las avistamientos de las autoridades locales, quienes informaron que vieron un tiburón martillo de aproximadamente 4 metros cerca de Santa Rosa Beach el sábado, según AP News, CNN y CBS Miami.La policía del condado de Bay indicó que los bancos de peces pequeños que se encuentran cerca de la costa en esta época del año podrían haber contribuido a la ocurrencia de estos ataques. Señalaron también que los tiburones siempre están presentes en el Golfo de México.Además de los incidentes en Florida, el viernes también se informó de un aparente ataque de tiburón en Hawai, donde una mujer resultó gravemente herida en las aguas de la isla de Oahu.El Archivo Internacional de Ataques de Tiburones informa que Florida encabeza las listas mundiales de mordeduras de tiburón, con el estado registrando 16 incidentes no provocados en 2023. Esto representa el 44% del total de Estados Unidos y el 23% en todo el mundo, de acuerdo con Telemundo 51, AP News y CNN.