Miami continúa inundada a días del inicio de la Copa América

El lunes 23 de junio, se dará el debut de la Copa América en la ciudad del sur de los Estados Unidos, con el partido entre Uruguay y Panamá, que se disputará en el Hard Rock Stadium, que está ubicado en Miami Gardens.El Servicio Meteorológico Nacional emitió el miércoles una emergencia por inundación repentina para partes del sureste de los condados de Broward y el noroeste de Miami-Dade, lo que indicaba una situación aún más grave que una advertencia de inundación repentina.Puntualmente, habían alertado: "Varias carreteras importantes, como Broward Boulevard y Federal Highway, estuvieron inundadas, mientras que otras siguen siendo cada vez más vulnerables a inundaciones repentinas. Las áreas afectadas, entre ellas la mencionada Miami Gardens -donde se dará el debut de la Zona C de la Copa América- incluyen Fort Lauderdale, Pembroke Pines, Hollywood, Miramar, Davie, Hallandale, North Miami, North Miami Beach, Aventura, Dania Beach, Sunny Isles Beach, Opa-locka, West Park, Ojus, Oak. Point, Miramar Parkway y University Drive, Estates Of Fort Lauderdale y Chambers Estates.Según el Servicio Meteorológico Nacional, en varias áreas del sur de Florida se han registrado precipitaciones que oscilan entre 203 y 356 milímetros (8 a 14 pulgadas), con algunas áreas aisladas que han recibido hasta 508 milímetros (20 pulgadas).Las lluvias, que vienen desde el comienzo de la semana, provocaron que cientos de personas presentarán reclamos por daños causados por agua en sus hogares y automóviles.Además, la situación se volvió tan crítica que desde el batallón de bomberos y rescate de la Oficina del Sheriff del condado de Broward salieron a declarar que tuvieron ''que usar nuestros botes para rescatar a personas que estaban paradas sobre los techos de los autos''. Desde Hallandale Beach, justo al norte de Miami, se recibieron 175 llamadas de ayuda.Hasta el viernes por la mañana, State Farm había recibido más de 600 reclamos de automóviles en el sur de Florida desde que comenzó el diluvio del martes. La compañía de seguros de automóviles dijo que la mayoría de los reclamos que recibió en los condados de Miami-Dade, Broward, Sarasota y Palm Beach son por daños por inundaciones.Se espera que el recuento de reclamos aumente a medida que la región se vea afectada por más lluvias durante el fin de semana y más conductores “descubran daños por inundaciones” en sus automóviles y camionetas.La policía de Fort Lauderdale dijo el viernes al medio Miami Herald que había encontrado alrededor de 65 vehículos abandonados debido a las inundaciones de esta semana.Además, muchas casas del sur del estado resultaron dañadas por las inundaciones. Los propietarios de viviendas tomarán fotografías y se comunicarán con su seguro de hogar o con el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones para presentar reclamos.El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el viernes durante una conferencia de prensa en Hollywood que es poco probable que el condado de Broward califique para recibir asistencia por desastre de FEMA porque no parece haber suficientes viviendas dañadas. Con base en inspecciones visuales en áreas “hotspot”, solo la ciudad de Hollywood, por ejemplo, estima que al menos 100 casas quedaron con algún tipo de daño por agua debido a las inundaciones.El condado necesita alrededor de 1.000 viviendas con daños importantes para solicitar ayuda, según Kevin Guthrie, director de la división de gestión de emergencias del estado que tiene la tarea de responder a desastres como huracanes e inundaciones.