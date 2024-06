Trump advirtió que no está “seguro que la gente acepte” que lo encarcelen

Internacionales Ex actriz porno habló tras la condena de Donald Trump y pidió que vaya preso

"No estoy seguro de que la gente lo acepte", dijo el candidato presidencial republicano a Fox News en una entrevista emitida el domingo. "Creo que sería difícil de aceptar para la gente. Ya sabes, en cierto punto, hay un momento de fractura".Trump no dio más detalles sobre lo que pensaba que podría ocurrir si se llega a esa situación. Está previsto que sea sentenciado el 11 de julio, cuatro días antes de que los republicanos se reúnan para elegir formalmente a su candidato presidencial que se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.A la pregunta sobre como deberían actuar los partidarios de Trump si fuera encarcelado, la copresidenta del Comité Nacional Republicano (CNR), Lara Trump, señaló a CNN: "Bueno, van a hacer lo que han hecho desde el principio, que es mantener la calma y protestar en las urnas el 5 de noviembre. No hay nada más que manifestarse alto y claro en contra".Trump aprovechó su condena para intensificar sus esfuerzos de recaudación de fondos, pero no ha tratado de movilizar a sus partidarios de otra manera, en contraste con sus comentarios de protesta por su derrota en 2020 ante Biden, que fueron seguidos por un ataque mortal de sus partidarios el 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.Algunos partidarios de Trump colgaron banderas de Estados Unidos al revés tras el veredicto.La bandera invertida ha sido un símbolo de angustia o protesta en Estados Unidos durante más de 200 años.Al menos un legislador demócrata expresó el domingo su preocupación por la posibilidad de que los partidarios de Trump respondan violentamente a su condena."Su base le escucha. No escuchan a Lara Trump. Y este es otro peligroso llamamiento a la violencia", indicó a CNN el representante demócrata Adam Schiff.Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, un aliado de Trump, dijo que cualquier respuesta debe ser legal."Somos el partido del Estado de derecho: el caos no es un valor conservador. Tenemos que contraatacar y lo haremos con todo nuestro arsenal. Pero lo hacemos dentro de los límites del Estado de derecho", afirmó Johnson a "Fox News Sunday".Trump prometió recurrir su condena por el jurado de Nueva York, que lo declaró culpable de 34 delitos graves por falsificar documentos para encubrir un pago para silenciar a una actriz porno antes de las elecciones de 2016. (NA)