Las medallas olímpicas de París tendrán un trozo de la Torre Eiffel

Los atletas que conquisten medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2024 en París no solo ganarán oro, plata o bronce. Sus medallas incluirán también un trozo de hierro forjado de la Torre Eiffel.



Los organizadores de los Juegos anunciaron que cada una de las 5084 medallas creadas para las pruebas de París estará decorada en una de sus caras con una pieza de hierro en forma de hexágono recuperada del emblemático monumento de la capital francesa.



“Este objeto excepcional tenía que encontrarse con otro símbolo muy fuerte de nuestro país y nuestra capital”, dijo Tony Estanguet, presidente del comité organizador de París 2024, en un acto para presentar el diseño de las medallas en Saint-Denis, un suburbio al norte de París donde se celebrarán varios eventos olímpicos.



Estanguet explicó que el hierro utilizado en las medallas serán fragmentos reciclados de la construcción original de la Torre Eiffel de 1889, que habían permanecido inutilizados en un almacén tras las obras de renovación.



Despojados de su pintura marrón y pulidos, cada fragmento pesará 18 gramos y tendrá forma de hexágono, la forma de Francia.



Los hexágonos, con la inscripción “París 2024″ y el logotipo de los Juegos, se sujetarán en la medalla con unas pinzas en forma de remaches de la Torre Eiffel, utilizando una técnica similar a la empleada para fijar piedras preciosas en joyería. Los hexágonos están rodeados de líneas radiantes diseñadas para reflejar la luz, un guiño al sobrenombre de París como Ciudad de la Luz.



“Queríamos que esta medalla fuera bella y simbólica, y qué hay más simbólico que traer a casa un trozo del patrimonio de Francia”, declaró en la presentación Martin Fourcade, cinco veces campeón olímpico y presidente de la Comisión de Atletas de París 2024.



“Me hace sentir orgullosa de ser francesa”, añadió Béatrice Hess, ex nadadora francesa con 20 títulos paralímpicos. “Es una joya”.



Los diseños de la otra cara de las medallas olímpicas —que están hechas de metal reciclado y deben seguir unas especificaciones precisas impuestas por el Comité Olímpico Internacional— variarán. Incluirán símbolos tradicionales de los Juegos, entre ellos de Nike, la diosa griega de la victoria, así como la Acrópolis de Atenas, junto con un grabado de la Torre Eiffel.



Las medallas de los Juegos Paralímpicos serán diferentes, con una vista en ángulo bajo de la Torre Eiffel y las palabras “París” y “2024” escritas en Braille, el sistema de escritura para personas con discapacidad visual que debe su nombre al francés Louis Braille. Esas medallas también tendrán muescas en los bordes: una para el oro, dos para la plata y tres para el bronce.



Los organizadores olímpicos tienen desde hace tiempo la opción de hacer guiños a la cultura de sus naciones en el diseño de sus medallas; en los Juegos de Pekín 2008, las medallas llevaban incrustaciones de un disco de jade. Sin embargo, el anuncio de los organizadores de los Juegos de París parece ser la primera vez que una ciudad utiliza fragmentos de un monumento real.



Las medallas son fabricadas por la Monnaie de París —la Casa de la Moneda oficial de París— y diseñadas por Chaumet, empresa parisina de joyería con 244 años de antigüedad, propiedad de LVMH, el conglomerado francés del lujo perteneciente a Bernard Arnault. LVMH es uno de los mayores patrocinadores de los Juegos, proporcionando más de 150 millones de dólares en financiamiento.



Antoine Arnault, uno de los hijos de Arnault y responsable de comunicación e imagen de LVMH, dijo en la presentación que “era un verdadero reto trabajar con una pieza de la Dama de Hierro”.



“No es solo una medalla lo que presentamos hoy”, añadió. “Es una obra de arte”.



La Torre Eiffel es quizá el monumento más reconocido de Francia, con unos 7 millones de visitantes al año. Varias pruebas de los Juegos de París se celebrarán en un estadio provisional instalado en Champs de Mars, el parque que conduce a la torre. (The New York Times)