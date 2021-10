Pepe Mujica: "Argentina se permite lujos que luego cuestan muy caro"

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica, uno de los dirigentes políticos valorados en el mundo por su trayectoria y su gestión, mantuvo una charla profunda y distendida con LT10.En primer lugar, Mujica realizó un análisis sobre alguno de los problemas estructurales que tiene Argentina.“Argentina carga con una cruz, el exceso de recursos naturales. Parecería que los recursos naturales se vuelven en contra de las sociedades. El ser humano se recuesta sobre la riqueza y luego falla. Argentina se permite lujos que luego cuestan muy caro”, señaló.Además, agregó que no puede creer que en Argentina no haya al menos seis políticas de Estado que se sostengan en el tiempo. “Todos son fundacionales y destruyen lo que hizo el anterior. Los que se pasan refundando lo único que hacen es destruir”, subrayó.Consultado sobre los éxitos de Uruguay en comparación a los fracasos de nuestro país, Pepe Mujica manifestó que “el único mérito que tenemos los uruguayos es que mantuvimos políticas de Estado. Nosotros hacemos cambios paulatinos y no tiramos abajo lo que hizo el otro. Tenemos un sistema político que dialoga; tratamos que la sangre no llegue al río. Egoísmo hay en todos lados pero hay que negociar, negociar, negociar. Para que tengamos reparto hay que generar riqueza (no hay otra)”.En el marco de los desafíos que tienen nuestros pueblos de América del Sur, el dirigente político uruguayo advirtió que “si no invertimos en la preparación de nuestros muchachos quedaremos de sirvientes del mundo que explota las ventajas tecnológicas y científicas. Este es el gran problema que tenemos”.Sobre el precio de la carne vacuna tanto en Uruguay como en Argentina, el ex mandatario opinó que hay que incentivar el consumo de cerdo y pollo porque producir terneros es carísimo.