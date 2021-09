Se abrieron dos bocas eruptivas en volcán Cumbre Vieja y crecen las evacuaciones

Dos nuevas bocas eruptivas, que expulsan "ríos de lava" que se extienden hacia la costa se abrieron hoy en el volcán Cumbre Vieja en la isla La Palma de Canarias, informó el Instituto Volcanológico (Involcan) de ese archipiélago español, mientras que al menos debieron evacuarse entre 300 y 400 personas más al producirse nuevas explosiones.



El organismo precisó que la lava se extiende durante aproximadamente un kilómetro antes de frenar y seguir avanzando a una velocidad de aproximadamente 60 a 80 metros por hora, según informó la agencia Ansa.



Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de protegerse en particular de las cenizas y gases emitidos por el volcán, que pueden ocasionar problemas respiratorios, oculares y cutáneos, por lo que recomiendan permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas en caso de "lluvia de ceniza".



Involcan anunció esta mañana la apertura de una nueva boca eruptiva en el flanco del cono activo", precisó en su cuenta de Twitter, mientras que el presidente de España, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un “plan especial” para la reconstrucción de la isla, a la vez que adelantó que el próximo martes se aprobará la declaración de “zona catastrófica” de la región.



Tras cinco días de actividad, la situación en la isla parece agravarse dado que Involcan advirtió que "debido a una intensificación del fenómeno explosivo y un aumento en la inestabilidad del edificio volcánico, los materiales emitidos pueden alcanzar una mayor distancia y producirse fenómenos como llegadas de cenizas y material volcánico de alta temperatura".



El organismo agregó que se podrán sentir en la zona "vibraciones y detonaciones", por lo cual dispuso nuevas evacuaciones hacia el estadio de fútbol en las poblaciones de El Paso de la población en Tajuya y Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba que no había sido evacuada.



La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias informó que sigue vigente el nivel 2 de emergencia (semáforo rojo) con la actividad concentrada principalmente en cinco bocas activas, la última de las cuales se abrió hoy a las 15:30 (hora local).



Durante una visita a La Palma, el presidente español aseguró que “esta situación excepcional exige de medidas excepcionales" y anunció que "el Gobierno ya está trabajando junto con el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias en un plan especial para la reconstrucción de La Palma”.



Agregó que se va a “constituir una comisión mixta en la que van a estar presentes las tres administraciones” y el plan contemplará “dos paquetes de medidas”, explicó en un video difundido esta mañana a través de su cuenta de Twitter.



“Desde el punto de vista temporal, medidas rápidas e inmediatas para los palmeros y las palmeras para paliar los daños que sufren en el día a día, sobre todo aquellos que vecinos y vecinas que han perdido todo y también medidas de futuro para dar certidumbre a los palmeros y palmeras sobre su futuro”, expresó.



Respecto a las medidas inmediatas, Sánchez señaló que “el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará que se califique como zona catastrófica a la Isla de La Palma”.



Entre las disposiciones para combatir la emergencia volcánica en la isla, la cadena de noticias pública española RTVE, detalló que se incluirán medidas urbanísticas y de dotación efectiva de recursos para los trabajos de reconstrucción, medidas para dar una "solución definitiva y personalizada a todas aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual", así como planes para recuperar la movilidad de la isla, las infraestructuras agrarias y el transporte y distribución de energía eléctrica.



El volcán Cumbre Vieja de La Palma lleva más de cinco días en erupción y si bien la colada de lava avanza lentamente ya arrasó cerca de 400 inmuebles y obligó a evacuar a unas 6.000 personas, en tanto la superficie afectada es de 180 hectáreas en toda la isla, según la cadena RTVE.



A causa de la actividad volcánica, "las compañías aéreas han suspendido sus vuelos con origen/destino La Palma", informó la web de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).



La Guardia Civil difundió un video en el que se puede ver como las cenizas cubren por completo uno de sus patrulleros, mientras que en los video subidos a Twitter por Involcan se escuchan con claridad las explosiones.



"En las erupciones volcánicas explosivas se generan ondas de choque debido a la descompresión súbita del sistema. Estas ondas de aire comprimido se propagan a través de la atmósfera y pueden viajar km de distancia a velocidades superiores a la del sonido", explicaron voceros del organismo.



Por su parte, la Guardia Civil señaló que "según los datos meteorológicos se descarta que se produzca lluvia ácida durante la jornada, que en caso de producirse, no provocaría afecciones significativas, al tratarse de un evento puntual, no persistente".



En tanto, varios vuelos con salida o destino en Canarias han sido cancelados en las últimas horas por los efectos de la erupción volcánica en La Palma. Las suspensiones se refieren a conexiones aéreas con la propia La Palma y con las islas de La Gomera y Tenerife.