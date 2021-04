Una estampida durante celebración religiosa dejó al menos 44 muertos en Israel

"La catástrofe del monte Merón es una de las mas graves que ha golpeado al Estado de Israel", dijo en Twitter el primer ministro Benjamin Netanyahu, que acudió el viernes al lugar y decretó un día de luto nacional el domingo.El Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, atendió durante la noche a 150 heridos, seis de ellos en estado crítico, según un comunicado.La cadena de televisión israelí Kan, cuyas imágenes mostraban una barrera metálica que se rompió por la multitud, dijo que 18 personas se encontraban en un estado "preocupante".Una de sus periodistas, Rubi Hammerschlag, explicó que vio "una alfombra de ropa" esparcida por el suelo, incluyendo sombreros, vestidos y libros.

Una estampida en #Israel dejó 38 muertos y más de 100 heridos durante una festividad que cada año conmemora el final de una epidemia devastadora. Gracias a la exitosa campaña de vacunación, unos 100 mil judíos se reunieron en el #LagBaomer, pero esto fue lo que ocurrió: pic.twitter.com/lCnHfgk31W — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 30, 2021

"La gente se amontonaba una encima de otra", dijo la periodista, y explicó que "se aplastaban unos a otros".Las circunstancias exactas del drama no se conocían el viernes por la mañana."La policía llegó (...) y decidió cerrar" la rampa de salida de una de las hogueras repleta de gente, contó a la AFP Shmuel, de 18 años y testigo de la tragedia. "Llegó más gente, cada vez más. (...) La policía no la dejaba salir y comenzaron a apretarse unos contra otros, y luego a aplastarse mutuamente"."La policía no reabrió [la barrera]hasta que se rompió y toda la multitud explotó sobre los costados. Decenas de personas murieron aplastadas, es una catástrofe", continuó.Decenas de ambulancias intervinieron para evacuar cuerpos sin vida y heridos, a los que los socorristas tuvieron dificultades para acceder debido a la multitud. Seis helicópteros también transportaron a los heridos a las ciudades cercanas.El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, deseó en Twitter al pueblo israelí "fuerza y coraje" para "superar estos momentos difíciles".Por su parte, la Unión Europea y Francia expresaron por separado sus "condolencias" a los familiares de las víctimas y a la población, deseando "una pronta recuperación a los heridos". Alemania dijo estar "profundamente conmocionada"."Terribles escenas en la fiesta de Lag Baomer en Israel", tuiteó el primer ministro británico Boris Johnson.Hay funerales previstos el viernes en Jerusalén y Tel Aviv."Este ha sido uno de los incidentes más difíciles que he tenido que afrontar. Me recordó a la época de los bombardeos", dijo Kan Dov Maisel, del servicio de rescate United Hatzala, a Army Radio.Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraron una procesión en medio de una muchedumbre compacta y que se acercaba a una estructura metálica, donde judíos religiosos estaban de pie en torno a una hoguera.Antes de la tragedia, una densa multitud recorría pasillos y salas, bailando y cantando, rezando y encendiendo velas y hogueras, según las imágenes filmadas por AFP. Hombres y mujeres estaban separados, y también había niños.Amit Sofer, miembro del consejo regional de Merom Hagalil, dijo en Kan que las autoridades pensaron inicialmente que "un escenario se había derrumbado".El comandante de la policía de la región norte, Shimon Lavi, dijo a los periodistas que "asume la responsabilidad" del desastre.Decenas de miles de personas asistieron el jueves por la noche a la peregrinación anual, el mayor acto público en el país desde que comenzó la pandemia.Las autoridades habían permitido la presencia de 10.000 personas en el recinto de la tumba, pero, según los organizadores, en todo el país se fletaron más de 650 autobuses, lo que supone al menos 30.000 personas. La prensa local estimó la afluencia en 100.000 personas, lo que AFP no pudo confirmar por el momento con fuentes oficiales.En 2019, un año antes de la pandemia que llevó a la cancelación de la peregrinación en 2020, los organizadores estimaron en 250.000 las personas que acudieron al lugar.La peregrinación, que celebra la festividad judía de Lag Baomer, se realiza en Merón en torno a la tumba de Rabí Shimon Bar Yojai, un talmudista del siglo II al que se atribuye la redacción del Zohar, una obra central de la mística judía.La festividad es alegre y conmemora el final de una epidemia devastadora entre los alumnos de una escuela talmúdica en aquella época.