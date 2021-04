El Papa pidió "vacunas para todos" a la Cumbre Iberoamericana de mandatarios

A través de una carta dirigida a los participantes de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, el Papa Francisco reiteró que la inmunización extensiva contra el Covid-19 debería ser considerada un "bien común universal".Francisco pidió más solidaridad entre los países para garantizar una distribución equitativa de las vacunas, "no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente los más vulnerables".El Sumo Pontífice católico envió una carta a Rebeca Grynspan Mayufis, titular de la Secretaría General Iberoamericana, con el fin de saludar a los participantes de la XXVII Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Andorra en un contexto particularmente difícil a causa de los terribles efectos de la pandemia del Covid-19.El evento internacional debía celebrarse en 2020 pero fue pospuesto debido a la crisis sanitaria, detalla Vatican News.En su escrito, el Santo Padre recordó a "los millones de víctimas y de enfermos" asegurando sus oraciones por ellos y por sus familiares."La pandemia no ha hecho distinciones y ha golpeado a personas de toda cultura, credo, estrato social y económico" -escribe Francisco- indicando que "todos conocemos y hemos sentido la pérdida de alguna persona cercana que ha fallecido por el coronavirus, o que ha sufrido los efectos del contagio"."Siendo consciente de la dura crisis que ha sufrido la economía mundial, así como del fuerte impacto que la pandemia ha generado en niños y jóvenes (las futuras generaciones), el Pontífice sigue con preocupación las consecuencias que esta trágica situación" podría causar de cara a un futuro, dice el sitio Vaticano.Por otro lado, Francisco elogió "la ardua labor de los médicos, enfermeros, personal sanitario, capellanes y voluntarios, que, en esos difíciles momentos, además de tratar a los enfermos, con riesgo de sus vidas, han sido para ellos el familiar y el amigo que les faltaba".También afirmó que son "particularmente bienvenidas las iniciativas que buscan crear nuevas formas de solidaridad a nivel internacional, con mecanismos dirigidos a garantizar una distribución equitativa de las vacunas, no basada en criterios puramente económicos, sino teniendo en cuenta las necesidades de todos, especialmente de los más vulnerables y necesitados".Asimismo, el Papa señaló: "De esta pandemia tenemos que salir mejores":"La crisis actual es una ocasión propicia para replantear la relación entre la persona y la economía que ayude a superar - escribe Francisco- "el cortocircuito de la muerte que vive en todo lugar y en todo tiempo", escribió.El Pontífice destacó la urgencia de "tomar medidas que permitan el acceso a una financiación externa, a través de una nueva emisión de Derechos Especiales de Giro, llamando a una mayor solidaridad entre los Países, que consienta que los fondos sean destinados para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo, con el fin de que todos puedan salir de la actual situación con las mejores posibilidades de recuperación".Antes de concluir, Francisco hizo hincapié en que nada de esto será posible "sin una férrea voluntad política que tenga la valentía de decidir cambiar las cosas, principalmente las prioridades, para que no sean los pobres los que paguen el costo más alto de estos dramas que están golpeando a nuestra familia humana".Finalmente, el Papa auguró los mejores éxitos a la XXVII Cumbre Iberoamericana de mandatarios y asegura sus oraciones "para que el encuentro sea fructífero".