Orígenes del coronavirus en Wuhan: la OMS sigue apuntando a un murciélago

El jefe de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Peter Ben Embarek, aseguró que, tras su investigación sobre los orígenes del coronavirus en Wuhan, todo continúa señalando a que el SARS-CoV-2 procede de los murciélagos. Descartaron que el virus pueda haber surgido de un accidente en un laboratorio."Todo el trabajo que se ha hecho para identificar su origen continúa señalando a una reserva de este virus o de un virus similar, en poblaciones de murciélagos", afirmó el experto en zoonosis danés en una rueda de prensa en Wuhan sobre los resultados de la misión.Ben Embarek, que dijo que no hay "grandes evidencias" de la transmisión del virus antes de diciembre de 2019 en la ciudad china, destacó dos hipótesis como las más probables para su transmisión al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.La transmisión desde un animal es probable, pero "no se ha identificado aún", afirmó por su parte Liang Wannian, jefe del grupo de científicos chinos, durante la rueda de prensa.Respecto a la teoría de que el covid-19 pudo generarse en un laboratorio de Wuhan y expandirse debido a un error, los expertos de la OMS la consideraron "extremadamente improbable"."La hipótesis de un accidente en un laboratorio es extremadamente improbable para explicar la introducción del virus en el hombre", dijo Ben Embarek. "De hecho no forma parte de las hipótesis que sugerimos para estudios futuros", agregó, restando importancia a una declaración del expresidente estadounidense Donald Trump, que acusó al instituto de virología de Wuhan de haber dejado escapar el virus, de forma consciente o involuntariamente.