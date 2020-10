Negaba el Covid, se contagió y ahora teme morir: "Creía que era invencible"

El protagonista de esta historia se llama Chris Grailey. El hombre de 29 años es británico y hasta hace un tiempo negaba el coronavirus y no utilizaba barbijo. Sin embargo, en unas vacaciones por España se contagió y ahora teme por su vida.



"Lo contraje en Tenerife pensando que era invencible, no usando barbijo. Yo pagué el precio. No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo", expresó en la grabación luego de presentarse.



Durante el video, Chris aclaró que no tenía enfermedades preexistentes y que actualmente se encuentra en terapia intensiva, sin saber si va a poder superar el virus. Además, dio algunos detalles escalofriantes sobre su situación actual: "No puedo respirar, caminar, moverme. Soy como un zombie. Estoy tomando cuatro antibióticos, esteroides, oxígeno las 24 horas".



El joven continuó expresando su preocupación y llamó a que nadie subestime el virus: "Yo era el primero en decir que el coronavirus era una tontería, somos jóvenes y no lo contraeremos. Es solo una mala gripe, una conspiración del gobierno. Error. Esto es real, es la vida matándome".



Desde su cama de terapia intensiva, el británico cerró con un contundente mensaje: "Le puede tocar a cualquiera, yo tengo 29 años y no tengo problemas de salud preexistentes. Esto es una cosa seria. Por favor, despierten".