Escándalo en Panamá: detuvieron a un gobernador con 79 kilos de cocaína

He instruido a la Ministra de Gobierno para proceder a la destitución inmediata del gobernador de Kuna Yala, en virtud de hecho delictivo inadmisible. Reitero mi compromiso de cero tolerancia con prácticas que violen la ética a la que está sujeto todo funcionario público. — Nito Cortizo (@NitoCortizo) September 15, 2020

El gobernador de la región panameña indígena Guna Yala, Erick Martelo, fue detenido por la Policía con 79 kilos de cocaína en el vehículo en el que viajaba, informó la prensa local.Martelo fue aprehendido en un retén policial a 40 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Panamá, según medios locales citados por la agencia de noticias AFP.Cortizo anunció en Twitter la "destitución inmediata" de Martelo -que pertenece al Partido Revolucionario Democrático (PRD) del mandatario- por un "hecho delictivo inadmisible", que no especificó."Reitero mi compromiso de "cero tolerancia" con prácticas que violen la ética a la que está sujeto todo funcionario público", agregó el jefe del Estado.En tanto, los ministros de Gobierno, Janaina Tewaney, y de Seguridad, Juan Pino, reportaron la incautación de la droga -confirmaron que se trató de 79 kilos de cocaína- y la destitución del gobernador en conferencia de prensa."Nadie está por encima de la ley, y el presidente de la república no tolerará un acto delictivo por parte de un funcionario, sin importar el nivel jerárquico", advirtió Tewaney.En Panamá los gobernadores son designados por el presidente y no por elección popular, y su función consiste en representar al Ejecutivo en las provincias y comarcas indígenas.