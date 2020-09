Brasil duplicará la cantidad de voluntarios para probar la vacuna de Oxford

Brasil duplicará, hasta 10.000, el número de voluntarios para probar en la tercera fase de ensayos clínicos la vacuna desarrollada por la universidad británica de Oxford y el laboratorio privado AstraZeneca, se informó hoy oficialmente.



Asimismo, se autorizó "la ampliación del rango de edad de test de la vacuna para participantes mayores de 69 años y la inclusión de dos nuevos estados" en las pruebas, Rio Grande de Norte y Rio Grande do Sul, informó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) en un comunicado.



El organismo explicó que "las solicitudes de ampliación de voluntarios y otros cambios en pruebas clínicas son comunes" y se deben "al objetivo de la investigación, que es producir datos sólidos sobre el desempeño de cada producto y conocer mejor sus efectos en diferentes grupos poblacionales", según la agencia de noticias EFE.



Las pruebas de la vacuna británica fueron retomadas ayer después de estar suspendidas durante menos de una semana en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica debido a las complicaciones presentadas por uno de los voluntarios.



Además de para esa vacuna, la Anvisa autorizó pruebas clínicas en voluntarios de otras tres: la del consorcio alemán-estadounidense BioNTech-Wyeth/Pfizer, la del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson y la Coronavac del laboratorio chino Sinovac.



En total, 27.000 voluntarios participarán de los ensayos de las cuatro vacunas.



El organismo aclaró que la vacuna rusa Sputnik, por ser desarrollada totalmente fuera del país, no tendrá voluntarios para probarla en Brasil y su permiso de comercialización se otorgará "después de cumplir con todas las exigencias".



Brasil es el tercer país con más casos confirmados de coronavirus y el segundo con más muertes por la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, según la base de datos en línea de la universidad estadounidense Johns Hopkins.



No obstante, alcanzó en los últimos días una tasa de transmisión de 0,9, la más baja desde abril, según un estudio de la Escuela Imperial de Ciencia, Tecnología y Medicina, de Londres, citado por el sitio web G1, de la cadena de medios Globo.



Desde el comienzo de la pandemia, Brasil acumulaba 4.382.263 casos confirmados (36.653 en las últimas 24 horas) y 133.119 muertes por la enfermedad (1.113 nuevas, primera vez en seis días que volvió a superar el millar), informó esta noche el Ministerio de Salud.