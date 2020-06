Chile superó las 4000 muertes por coronavirus

En otro avance del nuevo coronavirus en Chile , el ministro de Salud, Enrique Paris, en conjunto con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó hoy que con el registro de 252 nuevos decesos por Covid-19 el país alcanzó los 4093 muertos. En tanto, en las últimas 24 horas se contabilizaron 6290 casos nuevos, lo que elevó el total a 231.393.



"La cuarentena debe mantenerse y es fundamental que la gente la respete", dijo Paris -designado la semana pasada por el presidente Sebastián Piñera - al presentar el nuevo balance de la pandemia, y agregó que se sumarán otras 700.000 personas al confinamiento, con lo que el número queda cerca de los 8,5 millones de habitantes (casi la mitad de la población del país).



En cuanto a los internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la red integrada Covid-19, ya son 1911, de los cuales 395 están en estado crítico. Zúñiga indicó que en las últimas 24 horas se practicaron 20.347 exámenes PCR, totalizando a la fecha 923.513 en total.



En el balance diario estuvo esta mañana el jefe de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, quien informó que " en el informe epidemiológico se incorporarán datos de fallecidos y en forma adicional, se tomará la información de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) con PCR positivo y muertes que no tienen confirmación de laboratorio". Y enfatizó que "es importante que los números pueden cambiar, por la revisión constante de datos de la DEIS y no deben ser considerados como errores".



Ademas, Paris dijo que "respecto al debate que se ha instalado en la opinión pública en el sentido de que se habría establecido la política de rebaño [inmunidad], quiero aclarar que eso no es así".



Y añadió: "Todas las políticas que tomó el gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño".