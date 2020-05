Baja la cifra: España reportó 48 nuevas muertes por coronavirus y 344 contagios

La cifra de fallecidos por coronavirus en España cayó este jueves a 48, lo que supone el quinto día consecutivo por debajo del centenar, informó el Ministerio de Sanidad.



El informe diario de Sanidad no incluye cifras de la región de Cataluña, una de las más afectadas, debido a "problemas de validación" de los datos. A falta de esta actualización, el número total de muertes asciende a 28.090, mientras que los nuevos contagios bajaron también a 344 en las últimas 24 horas y suman 233.037.



Se trata, además, del primer día por debajo de 50 muertes desde el 16 de marzo. La cifra de fallecidos tuvo un incremento de apenas 0,19%, el avance porcentual más bajo de la crisis.



El reporte mantiene la tendencia a la baja de ambas curvas, mientras el país avanza en un progresivo desconfinamiento, a excepción de Madrid y Barcelona, focos que todavía presentan contagios de consideración.



No obstante, la lenta apertura del país y la incertidumbre económica están aumentando la frustración, y el Banco de España habla de una caída de hasta el 12,4% este año de una economía muy dependiente del turismo y los servicios.



Este jueves, el Tesoro Público español anunció que aumentará este año su emisión de deuda en unos 100.000 millones de euros debido a la revisión de su programa de financiación debido a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.



El país se encuentra en un proceso gradual de reapertura, aunque todavía obliga a los viajeros a someterse a autoaislamiento y acaba de decretar el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos a partir de los seis años, así como en la vía pública siempre que no sea posible mantener una separación de más de dos metros.