La mayoría republicana del Senado absolvió a Trump de todos los cargos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró el miércoles una rotunda absolución en el proceso de destitución impulsado por la oposición demócrata, gracias al respaldo de la mayoría republicana en el Senado que, no obstante, mostró su primer cisma con el anuncio de Mitt Romney de que apoyará los cargos por abuso de poder.



Por 48 votos a favor y 52 en contra superó el cargo de abuso de poder, mientras que para el de obstrucción al Congreso los números fueron 47 a 53.



La obediencia partidaria de los republicanos que se mostró a lo largo de todo el proceso de impeachment fue prácticamente total. La única fisura fue la del moderado Romney, quien dos horas antes de la votación anticipó que apoyaría la acusación demócrata por el delito de abuso de poder.



"Creo que debería ser destituido de su cargo. Eso es lo que votaré", dijo el senador y excandidato presidencial, quien se había mostrado partidario de escuchar el testimonio de John Bolton, el exasesor de seguridad nacional de Trump, luego de que se difundiera un manuscrito de su libro donde confirmó las presiones a Ucrania.



Trump fue acusado en diciembre pasado por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata por presionar a Ucrania para que investigara al potencial rival en las elecciones de noviembre, Joe Biden, y por congelar millones de dólares de ayuda militar a cambio de información contra el ex vicepresidente de Barack Obama.



El enfrentamiento entre las partes marcó la jornada. "Donald Trump será absuelto para siempre", anticipó su asesora Kellyanne Conway, en respuesta a los demócratas, para quienes el presidente seguirá siendo "acusado para siempre". En tanto, el hijo del magnate, Donald Trump Jr. instó al Partido Republicano a expulsar a Romney.



La absolución no significará el fin de las investigaciones contra el presidente estadounidense por parte de los demócratas, pero impulsará la carrera por la reelección del magnate, que busca gobernar cuatro años más después de un tumultuoso primer mandato.



Trump aprovechó su discurso anual ante el Congreso el martes por la noche para enumerar sus logros, tanto reales como imaginarios, que presentó como un reto para la docena de demócratas que compiten por ganarle la elección el 3 de noviembre.



Gran parte de su mensaje de 78 minutos sobre el Estado de la Unión fue para proclamar sus exitosas políticas económicas y ensalzar su visión y lema de campaña "Estados Unidos primero".



El discurso, y el desaire del republicano hacia la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, justo antes de que comenzara la ceremonia, cuando rechazó el habitual apretón de manos, solo despertó aún más la ira demócrata.



Segundos después de que Trump terminara, la líder demócrata en el Congreso rompió en pedazos su copia del discurso en un duro gesto político trasmitido en vivo por televisión.



Para los demócratas, respaldados al menos en parte por varios republicanos, lo que hizo Trump en relación a Ucrania constituyó una invitación ilícita para que un gobierno extranjero interfiriera en una elección estadounidense.



Según Gallup, su popularidad como presidente alcanzó un máximo de tres años en vísperas del veredicto de juicio político, situándose en 49%.



Fuente: Ámbito.com.